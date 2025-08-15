Mezinul lui Ramzan Kadîrov, semifinalist la "Cecenii au talent". A urcat pe scenă cu un pistol de aur la centură VIDEO

Mezinul lui Ramzan Kadîrov, semifinalist la "Cecenii au talent" FOTO t.me/RKadyrov_95

Adam Kadîrov, fiul cel mic al liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a dansat lezginka (un dans popular, originar din zona Caucazului) în semifinalele concursului regional de talente muzicale „Deka San Az” (Cecenii au talent). El a apărut pe scena Filarmonicii de Stat din Cecenia într-un trening negru, adidași și cu un pistol de aur la centură, scrie The Moscow Times.

Kadîrov Jr., în vârstă de 17 ani, avea un imprimeu auriu pe tricou sub forma unui lup și literele D și K - probabil inițialele numelui său de familie și ale poreclei Dustum.

Un fragment din spectacol, în care Adam dansează înconjurat de femei în rochii lungi, a fost postat chiar de liderul Ceceniei, care a participat personal la eveniment. „Proiectul «Deka San Az» își continuă misiunea - de a descoperi nume noi și de a oferi tinerilor talentați o scenă pentru dezvoltare și autorealizare”, a scris Kadîrov.

El a adăugat că toți participanții la concurs au fost plătiți cu 100 de mii de ruble din fondul care poartă numele tatălui său.

Adam Kadîrov va împlini 18 ani în noiembrie. Potrivit surselor din Novaya Gazeta Evropa, șeful Ceceniei l-a ales drept succesor al său după ce a aflat despre boala sa incurabilă - necroza pancreatică.

În primăvara acestui an, sursele ziarului au raportat o deteriorare accentuată a stării de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Potrivit acestora, liderul cecen a încetat să mai părăsească republica și își petrece aproape tot timpul în clinica Aimed din Groznîi sub supravegherea constantă a medicilor, petrecând inclusiv noaptea acolo. În acest context, Kadîrov a activat scenariul transferului de putere către membrii familiei și a început redistribuirea bunurilor.

Unul dintre rezultatele acestor acțiuni a fost căsătoria lui Adam. Surse de la Novaya Gazeta Evropa au declarat că data nunții a fost amânată cel puțin o dată, deoarece șeful Ceceniei a încercat să aranjeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin pentru al treilea fiu al său.

Se pare că, în cele din urmă, a reușit, după cum o dovedește o fotografie cu Adam alături de Putin, care, potrivit lui Kadîrov, l-a felicitat personal pe adolescent pentru căsătorie. La nuntă, al treilea fiu al șefului Ceceniei a condus un Mercedes în ediție limitată, cu un preț de pornire de aproape 190 de mii de dolari. Iar pe mâna sa s-a remarcat un ceas cu diamante, al cărui preț variază de la 3 la 20 de milioane de dolari, în funcție de modificare.

