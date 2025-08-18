Cel mai mare posibil impas în calea negocierilor privind Ucraina: Constituția nu permite cedări de teritorii. Care este opinia ucrainenilor

Cedările teritoriale vor fi cu siguranţă un punct central al discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, care se vor întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre un posibil acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Însă orice modificare a teritoriului Ucrainei trebuie să fie decisă printr-un „referendum naţional”, conform articolului 73 din Constituţia ţării.

„Problemele referitoare la modificarea teritoriului Ucrainei sunt soluţionate exclusiv printr-un referendum la nivel naţional”, prevede articolul 73.

Chestiunea poate fi supusă unui referendum prin iniţiativă populară dacă se strâng semnăturile a trei milioane de alegători ucraineni cu drept de vot din cel puţin două treimi din regiunile ţării, se precizează în Constituţie.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, iar preşedintele SUA a declarat că „schimbul de teritorii” şi modificările teritoriale vor fi cruciale pentru orice acord cu Rusia.

Două surse informate cu privire la poziţia Rusiei au declarat sâmbătă că Putin şi Trump au discutat o propunere care prevede retragerea completă a trupelor ucrainene din zonele controlate de Ucraina din regiunea Doneţk, din estul ţării.

Guvernul Ucrainei

Ucraina, la fel ca aliaţii săi europeni, se opune ferm ideii recunoaşterii legale a oricărui teritoriu ucrainean ca fiind teritoriu rus. Cu toate acestea, a recunoscut tacit că va trebui să accepte aproape sigur unele pierderi teritoriale de facto.

Zelenski a declarat că negocierile pentru încheierea războiului ar trebui să pornească de la linia actuală a frontului şi nu pot începe cu retragerea trupelor Kievului din părţi ale teritoriului suveran pe care Rusia nu le controlează.

El a afirmat că nu are mandat să cedeze niciun teritoriu al ţării şi că teritoriile statului nu pot fi tranzacţionate ca şi cum ar fi proprietatea sa privată.

Zelenski a mai declarat că, dacă Kievul şi-ar retrage trupele din regiunea puternic fortificată din estul Doneţkului, Ucraina ar fi expusă ameninţării unei avansări mai profunde a Rusiei în teritoriul ucrainean mai slab apărat.

Poziția lui Trump

Preşedintele SUA l-a criticat public pe Zelenski pentru că a declarat că nu poate încălca Constituţia acceptând să cedeze teritoriu.

„M-a deranjat puţin faptul că Zelenski a spus: «Păi, trebuie să obţin aprobarea constituţională». Adică, el a obţinut aprobarea pentru a intra în război, pentru a ucide pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii. Pentru că vor avea loc schimburi de teritorii”, a declarat el presei pe 11 august.

Opinia ucrainenilor

Potrivit sondajelor de opinie, o majoritate clară a ucrainenilor doreşte o soluţie negociată, dar se opune recunoaşterii teritoriilor ucrainene ca fiind teritoriile Rusiei.

Institutul Internaţional de Sociologie din Kiev afirmă că un sondaj de opinie realizat în iunie a arătat că 68% dintre cei chestionaţi se opun ideii recunoaşterii oficiale a „unor părţi” din teritoriile ocupate ca fiind ruse, în timp ce 24% sunt deschişi la această idee.

Acelaşi sondaj a arătat că 7 % se opun ideii de a renunţa la teritoriile pe care trupele de la Kiev încă le controlează.

Sondajul nu a cuprins opiniile din zonele ocupate de Rusia.

