Alegerile parlamentare au început în Cehia: Care este miza pentru Europa?

Vineri și sâmbătă, 3–4 octombrie, cehii sunt chemați la urne pentru alegeri parlamentare care ar putea marca revenirea în fruntea executivului a fostului premier Andrej Babiš, liderul partidului ANO. Potrivit sondajelor, formațiunea populistă este cotată cu peste 30% din intențiile de vot — o diferență semnificativă față de coaliția de centru-dreapta SPOLU, condusă de actualul premier Petr Fiala, scrie Reuters.

Secțiile de votare vor fi deschise vineri între orele 14:00 și 22:00 (13:00 și 21:00 ora României) și sâmbătă între orele 8:00 și 14:00 (ora locală). Rezultatele sunt așteptate sâmbătă după-amiază.

Deși scenariile sunt încă deschise, sondajele sugerează că actuala coaliție de guvernare ar putea pierde controlul, dacă formațiunile mici nu vor reuși să treacă pragul electoral de 5%.

Victoria lui Babiš ar putea redesena poziția Cehiei în raport cu sprijinul acordat Ucrainei și ar putea alimenta curentele populiste și eurosceptice tot mai vizibile în Europa Centrală. În plus, ar putea complica eforturile Uniunii Europene de a menține un front comun în privința politicilor climatice, migrației și securității regionale.

Un vot cu miză internă, dar și externă

Alegerile din Cehia se desfășoară într-un context social fragil. După șocul economic al pandemiei și efectele războiului din Ucraina, cehii se confruntă cu una dintre cele mai accentuate scăderi ale veniturilor reale din Europa. Deși guvernul Fiala s-a concentrat pe reducerea deficitului bugetar, măsurile de austeritate și retorica responsabilității fiscale au avut costuri electorale evidente.

În acest climat, discursul lui Babiš — axat pe creșteri salariale, sprijin pentru populația locală și reducerea cheltuielilor externe — a prins. Într-o declarație recentă, liderul ANO a afirmat tranșant: „Nu suntem în Ucraina. Nu avem bani pentru poporul nostru.” În același timp, el a promis că va pune capăt inițiativei de furnizare de muniție către Kiev, o acțiune coordonată de guvernul Fiala împreună cu aliații occidentali.

Deși Cehia nu a fost printre principalii donatori financiari ai Ucrainei, guvernul său s-a remarcat prin livrările timpurii de echipament militar greu și prin inițiativele diplomatice menite să consolideze sprijinul european pentru Kiev. Reorientarea acestei politici — sau chiar abandonarea ei — ar reprezenta o lovitură de imagine pentru flancul estic al NATO, dar și un semnal încurajator pentru Kremlin.

Președintele ceh Petr Pavel a avertizat recent că nu poate garanta continuarea sprijinului militar pentru Ucraina după alegeri, în funcție de noua componență a guvernului. Incertitudinea cu privire la această direcție este una dintre mizele tăcute ale scrutinului.

Dificultăți în formarea unei majorități

Chiar dacă ANO conduce în sondaje, Babiš s-ar putea confrunta cu dificultăți în obținerea unei majorități în Parlamentul de la Praga de 200 de locuri. Formațiunile tradiționale evită o colaborare directă cu ANO, iar alianțele posibile s-ar putea contura în jurul unor partide marginale, cum ar fi SPD (extrema dreaptă) sau Stačilo! (extrema stângă), ambele cunoscute pentru poziții anti-NATO și anti-UE.

Aceste partide promovează deschis ideea organizării unor referendumuri privind apartenența Cehiei la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică — un scenariu care, deși respins de Babiš, alimentează tensiunile interne și poate afecta stabilitatea regiunii.

Europarlamentarul ceh Tomáš Zdechovský a afirmat recent că lideri ai acestor partide ar fi fost susținuți cu fonduri din Rusia și că Moscova continuă să considere Cehia o parte a sferei sale de influență. Potrivit acestuia, guvernele anterioare au permis infiltrarea unor agenți ruși prin intermediul ambasadei, o practică stopată abia în ultimii ani.

Între presiuni externe și probleme personale

Babiš, în vârstă de 71 de ani, nu scapă nici de problemele personale. El urmează să fie judecat pentru presupuse fraude în gestionarea fondurilor europene și va trebui, de asemenea, să demonstreze că poate evita conflictele de interese legate de propriul imperiu de afaceri.

În același timp, el încearcă să se prezinte ca un politician pragmatic, care respinge ideea ieșirii din UE sau NATO, dar care cere „o reevaluare a priorităților” — un discurs tot mai familiar în rândul politicienilor conservatori din Europa Centrală.

Rezultatul scrutinului de la Praga va fi atent monitorizat. Nu doar în capitalele vecine, ci și la Moscova.

