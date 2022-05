Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a criticat guvernul ungar pentru atitudinea sa față de Rusia, după ce Viktor Orban a depus jurământul luni, 16 mai, pentru un nou mandat de premier al Ungariei.

Lipavsky a spus că decizia Ungariei de a nu sprijini sancțiunile care vizează exporturile rusești de energie este „inacceptabilă”, adăugând că Europa trebuie să fie mai unită ca niciodată.

"Viktor Orban a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei. Decizia și abordarea guvernului Ungariei de a nu sprijini nicio sancțiune care vizează exporturile rusești de energie este inacceptabilă. Mai ales acum că Europa trebuie să fie unită mai mult ca niciodată", a scris Lipavsky într-un mesaj pe Twitter.

Cehia - alături de Ungaria, Polonia și Slovacia - aparține organizației de țări din Europa intitulată Grupul de la Visegrád, format pentru a apăra interesele economice și politice comune în interiorul UE.

Viktor Orban swore in as Prime Minister of Hungary. The decision and approach of Hungary’s government not to support any sanctions that target Russian energy exports is unacceptable. Especially now as Europe needs to be united more than ever.