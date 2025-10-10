Un blindat sovietic folosit la invadarea Cehoslovaciei în 1968 se întoarce la „locul crimei”. A fost găsit întâmplător la Chișinău FOTO

Colecția Muzeului de Istorie Militară (VHU) din Praga a fost îmbogățită cu o mașinărie unică. Un transportor blindat de trupe care a fost folosit în timpul invaziei Cehoslovaciei din august 1968, transmite instituția din Cehia printr-un comunicat. Este primul blindat folosit în timpul evenimentelor dramatice de 57 de ani care se întoarce la „locul crimei”

Contactele internaționale ale personalului Institutului Istoric Militar din Praga și cooperarea cu instituții istorice militare din străinătate aduc uneori descoperiri neașteptate. Cel mai nou exemplu este o adăugire recentă la colecțiile Institutului Istoric Militar din Praga. Este vorba de transportorul blindat BTR-152K, care, potrivit istoricilor de la Muzeul Armatei din Chișinău, a fost folosit în timpul ocupației Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia în 1968.

După doi ani de eforturi, acesta a fost achiziționat cu succes ca donație pentru colecțiile Institutului Istoric Militar din Praga. Este primul vehicul al forțelor de ocupație care s-a întors pe teritoriul ceh.

Institutul Istoric Militar din Praga, ca parte a activităților sale de achiziții, s-a străduit mult timp să achiziționeze obiecte legate de istoria militară cehă. Uneori, acest lucru se întâmplă în contexte oarecum neașteptate.

În septembrie 2023, la Muzeul Armatei din Chișinău a avut loc vernisajul expoziției „Asasinarea lui Reinhard Heydrich – Moartea Arhitectului Holocaustului” (Heydrich fusese pus de Hitler responsabil pentru teritoriile cehești ocupate. A fost asasinat de rezistența cehă, la Praga, n.r.). Expoziția Institutului Istoric Militar din Praga a fost pregătită de Ambasada Republicii Cehe la Chișinău în cooperare cu Agenția pentru Știință și Memorie Militară (ASMM).

În timpul pregătirii expoziției, personalul Institutului Istoric Militar din Praga a reușit să descopere în muzeul din Chișinău un transportor blindat unic, care a participat direct la unul dintre evenimentele tragice ale istoriei noastre recente, mai scrie sursa citată.

„Acesta este un transportor blindat sovietic pe roți BTR-152K, care a participat la ocuparea Cehoslovaciei de către trupele Pactului de la Varșovia în august 1968. Acest tip de transportor nu se află în colecția Institutului Istoric Militar din Praga, iar valoarea sa istorică din perspectiva Republicii Cehe este semnificativ sporită de participarea sa la evenimentul menționat anterior”, a declarat generalul de brigadă Aleš Knížek, directorul Institutului Istoric Militar din Praga, despre noua achiziție.

În 2023, au început negocieri dificile cu partea moldovenească privind posibilitatea achiziționării acestui vehicul unic. Datorită cooperării cu Ambasada Republicii Cehe în Moldova, în special cu fostul ambasador Stanislav Kázecký, consulul Štěpán Gilar și atașatul apărării, locotenent-colonelul Martin Kania, a fost pregătit un acord între ministerele Apărării din Moldova și Republica Cehă privind donarea transportorului blindat de trupe. Acordul a fost semnat în aprilie a acestui an de ministrul Apărării din Moldova, Anatolie Nosatîi, și ministrul Apărării din Republica Cehă, Jana Černochová.

Transportorul blindat de trupe BTR-152 a fost dezvoltat în Uniunea Sovietică după al Doilea Război Mondial și pus în producție de masă în 1950. Versiunea modernizată a BTR-152K a fost produsă în perioada 1959–1962. Transportorul blindat de trupe s-a răspândit în principal în multe țări ale Pactului de la Varșovia, Africa și Asia. În august 1968, acest transportor a devenit unul dintre simbolurile infame ale ocupației Cehoslovaciei.

Obținerea tuturor autorizațiilor necesare, atât pentru exportul transportorului, cât și pentru transportul propriu, a reprezentat, de asemenea, o problemă majoră. Acestea au fost obținute cu succes de către Administrația Transporturilor Militare condusă de colonelul Josef Tomšíček, Jan Horák fiind responsabil de toată administrația. Transportul a avut loc la mijlocul lunii septembrie a acestui an, la aproape exact doi ani după începerea negocierilor pentru achiziționarea acestuia. După ce a parcurs peste 1.600 km prin România, Ungaria și Slovacia, acesta a ajuns în cele din urmă la Muzeul Tehnic Militar din Lešany, lângă Týnec nad Sázavou.

Curatorul subcolecției de automobile și echipamente de luptă grele, colonelul Michal Burian, adaugă: „Achiziționarea acestui transportor în colecția Muzeului de Istorie Militară din Praga înseamnă o îmbogățire extraordinară a documentului unuia dintre cele mai tragice evenimente din istoria noastră modernă. De el se vor ocupa acum colegii noștri, care vor efectua renovarea completă până la o stare funcțională în atelierele de restaurare din Lešany. Sperăm că îl vom putea prezenta vizitatorilor cât mai curând posibil.” Acest lucru se va întâmpla probabil în timpul Zilei Tancurilor din 2026, care este planificată pentru ultima sâmbătă a sărbătorilor - 29 august 2026.

În timpul unui interviu cu jurnaliștii la prezentarea vehiculului, Michal Burian a dezvăluit că angajații muzeului militar din Republica Moldova lucrează acum pentru a găsi informații despre desfășurarea ulterioară a mașinii după întoarcerea din Operațiunea Dunărea, cum a fost numită invadarea Cehoslovaciei de către URSS și trupele Pactului de la Varșovia.

