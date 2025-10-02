Magnatul agricol Andrej Babiš pare să revină în prim-planul politicii cehe, alimentat de nemulțumirea alegătorilor și de un mesaj populist ce amintește de președintele american Donald Trump.

În regiunile industriale afectate de tranziția post-comunistă, precum Ostrava, sprijinul pentru Babiš și formațiunea sa ANO este în creștere. Fostele bastioane ale stângii par să se reorienteze politic, reflectând o tendință similară celei observate în fostele state industriale din SUA, unde alegătorii democrați au migrat spre dreapta populistă, scrie politico.eu

Babiš, care deține grupul Agrofert — cel mai mare conglomerat agroindustrial din țară — se bucură de sprijin solid în regiunile din nord-estul Cehiei, în special în Moravia-Silezia. În Ostrava, oraș cunoscut pentru moștenirea sa industrială și minieră, nemulțumirea față de guvernul actual este amplificată de promisiunile liderului populist privind majorarea pensiilor, reducerea taxelor și scăderea prețurilor la energie.

„Tot ce vedeți aici a fost construit de părinții noștri, mineri. Ei merită o bătrânețe decentă”, spune Ruda, un profesor de 52 de ani și membru al partidului ANO, intervievat într-un cartier cu arhitectură realist-socialistă. Ruda, ca mulți alții, consideră că Babiš este singurul care poate „repara” ceea ce actualul guvern ar fi „stricat”.

Nostalgie și dezamăgire

Orașul Ostrava, odinioară un centru al mineritului și al industriei grele, a trecut printr-o transformare economică și culturală după închiderea oficială a minelor în 1994. Sprijinul tradițional acordat comuniștilor și, ulterior, social-democraților, a lăsat loc unei noi orientări: populismul promovat de Babiš.

La un miting de campanie organizat într-un parc de la marginea orașului, simpatizanții purtau șepci roșii cu mesajul „Cehia Puternică” — o referință evidentă la sloganurile lui Trump. Printre aceștia, mulți pensionari care l-au susținut pe Babiš și în trecut, mulțumiți de măsurile luate de guvernul său anterior privind creșterea pensiilor.

„Ne-au dat puțin în plus. E bine când cineva are grijă de tine”, spune Anna, o femeie în vârstă, retrasă din activitate de două decenii.

Critici față de actualul guvern

Nemulțumirea față de executivul condus de premierul Petr Fiala este evidentă în rândul alegătorilor intervievați. Mulți critică măsurile de austeritate și sprijinul acordat Ucrainei, considerând că nevoile interne au fost neglijate.

„Ei ajută pe toată lumea, mai puțin pe noi”, afirmă Ludmila Laskovská, o pensionară vizibil indignată.

În Moravia-Silezia, unde Babiš candidează personal, sondajele îl creditează cu aproximativ 40% din intențiile de vot, una dintre cele mai ridicate cote din țară.

Politician versatil

Posibila revenire la putere a lui Andrej Babiš, fie în calitate de premier, fie ca lider influent din umbră, ridică semne de întrebare în privința direcției pe care o va urma Cehia. Deși a respins o eventuală alianță cu comuniștii, Babiš păstrează o poziție ambiguă față de alte partide extremiste.

A adoptat o retorică critică la adresa sprijinului militar acordat Ucrainei, a exprimat rezerve față de obiectivele NATO privind cheltuielile de apărare și s-a opus Pactului Verde european — deși l-a susținut anterior în numele Cehiei.

Totodată, a exclus o eventuală ieșire a țării din Uniunea Europeană sau din NATO, afirmând că „apartenența noastră este de necontestat”. Cu toate acestea, criticii avertizează că flexibilitatea politică a lui Babiš îl face imprevizibil.

Riscuri instituționale

Unii analiști se tem că, în cazul revenirii la putere, Babiš ar putea adopta un model de guvernare asemănător cu cel din Ungaria lui Viktor Orbán sau Slovacia lui Robert Fico, vizând reforme structurale care să-i consolideze influența asupra instituțiilor statului.

„Dacă dorește să-și cimenteze puterea, va urmări schimbări în funcționarea justiției și a presei publice”, avertizează politologul Petr Kaniok de la Universitatea Masaryk din Brno.

Primarul din Ostrava, Jan Dohnal, membru al ODS (partidul premierului Fiala), recunoaște impactul lui Babiš în regiune și avertizează că acesta ar putea convoca un referendum privind apartenența Cehiei la NATO, dacă percepe că opinia publică ar susține o astfel de mișcare.

