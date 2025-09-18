Cehii așteaptă cu nerăbdare deschiderea unui plic misterios, sigilat timp de 20 de ani. Ce ar putea scrie în scrisoarea din interior

Cehii așteaptă cu nerăbdare deschiderea unui plic misterios, sigilat timp de 20 de ani FOTO X/@Rainmaker1973

Cetățenii Republicii Cehe așteaptă cu nerăbdare rezolvarea unui mister de lungă durată: Care au fost ultimele cuvinte ale veneratului prim președinte al țării, Tomáš Garrigue Masaryk?

Se crede că ultimele gânduri ale omului de stat, care a guvernat Republica Cehoslovacă între 1918 și 1935, au fost consemnate de fiul său, Jan Masaryk, chiar înainte de moartea sa, în septembrie 1937, și au fost sigilate într-o scrisoare de atunci, potrivit radioului public ceh, care a creat o secțiune specială pe site-ul său web pentru a acoperi deschiderea plicului de vineri, 19 septembrie, scrie CNN.

Istoricul Dagmar Hájková, șefa departamentului de istorie socială și culturală modernă al Institutului Masaryk și Arhivelor Academiei Cehe de Științe, o instituție publică de cercetare specializată în istoria cehă modernă, a declarat pentru postul de radio că se crede că Jan a scris cuvintele tatălui său pe moarte în timp ce stătea lângă căpătâiul acestuia.

„Dacă ne imaginăm momentul, s-ar putea să fi scris-o pe genunchi, în grabă, cu nervozitate, așa că scrisul de mână s-ar putea să nu fie lizibil. De asemenea, s-ar putea să fie mai fragmentar și să nu fie sub forma unui discurs coerent,” a spus ea.

Masaryk avea o sănătate precară începând încă din 1934, a spus Hájková, așa că există posibilitatea ca scrisoarea să fie dată mai devreme de 1937, când se părea că nu va mai trăi mult.

Deși în prezent nu se știe aproape nimic despre conținutul scrisorii, parcursul său ulterior a fost bine documentat.

Când Jan Masaryk a murit în circumstanțe suspecte la doar câteva zile după lovitura de stat comunistă din 1948, el a lăsat scrisoarea secretarului său, Antonín Sum. Sum a scos-o ilegal din țară, care devenise un stat satelit sovietic în urma celui de-al Doilea Război Mondial.

Sum și Lumír Soukup, un alt fost secretar personal al lui Jan Masaryk, au păstrat scrisoarea în siguranță timp de decenii înainte de a o dona Arhivelor Naționale Cehe în 2005, cu condiția ca aceasta să rămână sigilată timp de 20 de ani.

Această perioadă se încheie pe 19 septembrie, ceea ce înseamnă că cehii vor afla în sfârșit ce a spus primul lor președinte chiar înainte de a muri.

Cazul plicului misterios a stârnit un val uriaș de interes în întreaga țară, toate mass-media cehe importante relatând despre eveniment, iar rețelele de socializare fiind pline de speculații despre conținutul scrisorii.

Mulți așteaptă cuvinte înțelepte sau premoniții din partea lui Masaryk, poate un avertisment despre războiul iminent sau amenințarea care vine dinspre Rusia.

„Nu cred că va fi politic. Poate ceva legat de relațiile intergeneraționale?” a spus Lenka Lubicova, o utilizatoare X.

Alții caută un mesaj mai practic. Klára Voláková, o profesoară, a scris tot pe X că i-a întrebat pe copiii din clasa ei ce cred că se află înăuntru.

„Și-au lăsat imaginația să zburde, așa că am primit răspunsuri precum ”o rețetă de (mâncare tradițională cehă) svíčková, ștrudel sau alte delicatese, sau poate informații despre tatăl său”,” a spus ea, indicând o teorie a conspirației de lungă durată, pe scară largă respinsă, conform căreia Masaryk era de fapt fiul împăratului austriac Franz Joseph I.

Scrisoarea va fi desigilată într-o ceremonie la Castelul Lány, la aproximativ 50 de kilometri vest de Praga, la care va participa actualul președinte Petr Pavel, iar radioul public ceh va transmite în direct evenimentul.

Masaryk, adesea numit simplu TGM, a fost părintele fondator al Cehoslovaciei independente după căderea imperiului austro-ungar.

Inițial profesor de filosofie, provenit dintr-un mediu muncitoresc sărac, a jucat un rol important în afacerile europene în timpul și după Primul Război Mondial și a fost primul președinte al Cehoslovaciei, între 1918 și 1935.

Masaryk rămâne una dintre cele mai venerate figuri istorice ale țării, iar moștenirea sa este învăluită într-o aură aproape mitică de admirație.

Este considerat pe scară largă ca un om de stat extraordinar, care poseda un amestec unic de intelect și abilități politice și care a rămas o figură paternă umilă și abordabilă pentru poporul său pe tot parcursul îndelungatului său mandat.

