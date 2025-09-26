Românii care au terorizat Cehia și Austria. Imagini de la arestarea membrilor unei grupări acuzate de crime și jafuri VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 12:28
181 citiri
Românii care au terorizat Cehia și Austria. Imagini de la arestarea membrilor unei grupări acuzate de crime și jafuri VIDEO
Șapte români acuzați de crime și jafuri arestați în Cehia FOTO Captură video Facebook/Policie České republiky

Uciderea unui bătrân de 80 de ani din Kunratice, Praga, a pus autoritățile cehe pe jar. Autorii atacului, care a avut loc la mijlocul lunii august, ar fi o grupare criminală pragheză, susținută de o bandă organizată formată din șapte români.

Conform autorităților din Cehia, aceștia sunt responsabili pentru zeci de infracțiuni de furt și violență. Doi dintre ei sunt minori.

„Gruparea își alegea victimele în special dintre persoanele în vârstă. Le ofereau servicii meșteșugărești la prețuri mici, însă după plata avansului dispăreau sau foloseau presiune și violență. În alte cazuri, treceau direct la spargere și atacarea persoanelor aflate în interior”, a declarat șeful departamentului de omucideri din Praga, Aleš Strach.

În cazul bătrânului din Praga ucis de membrii grupării, Strach a declarat că aceștia știau că bărbatul este acasă și au intrat direct în locuință pentru a-l ucide.

Cadavrul victimei, Josef C., a fost descoperit de polițiști pe 15 august. La fața locului, oamenii legii au constatat că victima prezenta semne evidente de violență, era legată și sângera. Ușa locuinței fusese forțată, iar interiorul casei era răvășit, semn că hoții căutaseră cu atenție bunuri de valoare.

Investigația a demonstrat că doi dintre membrii bandei au fost cei care au comis efectiv crima, în timp ce restul grupului era implicat în planificarea și executarea altor infracțiuni. Banda opera în mai multe state europene, având la activ zeci de jafuri și acte de violență în Cehia și chiar o spargere în Austria.

Operațiunea de destructurare a grupării s-a desfășurat cu sprijinul autorităților din România și Ungaria.

„Colegii din România și Ungaria ne-au oferit tot sprijinul și cooperarea a fost excelentă“, a explicat Strach.

Doi dintre suspecți sunt acuzați de crimă, riscând între 15 și 20 de ani de închisoare sau pedeapsa excepțională, având în vedere cruzimea faptei. Restul grupului este acuzat de jaf în grup organizat, pedepsit cu până la 12 ani de închisoare.

Anchetatorii continuă să stabilească exact ce bunuri au fost sustrase și nu exclud posibilitatea ca lista infracțiunilor comise de grup să mai crească în perioada următoare.

Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea
Tânără cu cetățenie română, acuzată de uciderea unui bătrân cu mai multe lovituri de cuțit. Procurorii francezi spun că nu pot dovedi premeditarea
Poliția franceză a reținut o tânără cu cetățenie română, pusă sub acuzare pentru uciderea unui bărbat de 81 de ani cu multiple lovituri de cuțit. Crima comisă sâmbătă, 20...
O operaţie minoră cu complicaţii interminabile pentru selecționerul Austriei. Meciul cu România bate la ușă
O operaţie minoră cu complicaţii interminabile pentru selecționerul Austriei. Meciul cu România bate la ușă
Selecţionerul Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână internat în spital, după ce a contractat o infecţie în urma mai multor intervenţii chirurgicale la gleznă, relatează RMC...
#Cehia, #Austria, #grupare infractionala, #infractori romani, #crima , #stiri diaspora
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia presei din Ungaria, dupa ce FCSB a castigat in Europa League. "Dureaza de peste 40 de ani"
Digi24.ro
VIDEO Donald si Melania Trump, surprinsi in timp ce aveau o discutie aprinsa la bordul Marine One dupa vizita la ONU
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadeaza corpul: descoperire surprinzatoare in oasele umane

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anchetă la un spital de copii, după acuzații că 6 micuți au decedat în ultimele zile la ATI, în urma unei infecții bacteriene. Șefa ATI avea flori în cabinet, deși e interzis
  2. Românii care au terorizat Cehia și Austria. Imagini de la arestarea membrilor unei grupări acuzate de crime și jafuri VIDEO
  3. Solicitare pentru Dan și Bolojan. Drumurile cruciale pentru securitatea României, ce trebuie construite: „Infrastructura e cea mai mare vulnerabilitate”
  4. Meteorologii se așteaptă la temperaturi minime negative la început de octombrie. Unde este posibil să ningă
  5. „Nu e dorința mea, e comanda șefului!” . Înregistrări care arată cum membrii rețelei Șor cumpără voturi pentru Blocul „Patriotic” AUDIO
  6. Fostul arhitect-șef al Primăriei Capitalei, despre care Nicușor Dan declara că ar trebui să fie în pușcărie, pus sub acuzare de DNA. Ce spun procurorii
  7. Profesor anchetat după ce a sărutat pe gât o elevă de 13 ani în timpul orei. Inspectoratul Școlar oferă consiliere pentru întreaga clasă
  8. Povestea românului care vrea să revină acasă, după 15 ani în SUA: „În America nu se mai fac banii care se făceau odată” VIDEO
  9. Trump a semnat ordinul care permite vânzarea TikTok în SUA: Cât va costa platforma social media. Oracle și Rupert Murdoch, printre presupușii viitori acționari
  10. Putin se gândește doar la cum să devină nemuritor, spune laureata Nobel Oleksandra Matviiciuk. „La procesul său voi lua cea mai frumoasă rochie, un ruj roșu, ca o învingătoare”