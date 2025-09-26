Românii care au terorizat Cehia și Austria. Imagini de la arestarea membrilor unei grupări acuzate de crime și jafuri VIDEO

Uciderea unui bătrân de 80 de ani din Kunratice, Praga, a pus autoritățile cehe pe jar. Autorii atacului, care a avut loc la mijlocul lunii august, ar fi o grupare criminală pragheză, susținută de o bandă organizată formată din șapte români.

Conform autorităților din Cehia, aceștia sunt responsabili pentru zeci de infracțiuni de furt și violență. Doi dintre ei sunt minori.

„Gruparea își alegea victimele în special dintre persoanele în vârstă. Le ofereau servicii meșteșugărești la prețuri mici, însă după plata avansului dispăreau sau foloseau presiune și violență. În alte cazuri, treceau direct la spargere și atacarea persoanelor aflate în interior”, a declarat șeful departamentului de omucideri din Praga, Aleš Strach.

În cazul bătrânului din Praga ucis de membrii grupării, Strach a declarat că aceștia știau că bărbatul este acasă și au intrat direct în locuință pentru a-l ucide.

Cadavrul victimei, Josef C., a fost descoperit de polițiști pe 15 august. La fața locului, oamenii legii au constatat că victima prezenta semne evidente de violență, era legată și sângera. Ușa locuinței fusese forțată, iar interiorul casei era răvășit, semn că hoții căutaseră cu atenție bunuri de valoare.

Investigația a demonstrat că doi dintre membrii bandei au fost cei care au comis efectiv crima, în timp ce restul grupului era implicat în planificarea și executarea altor infracțiuni. Banda opera în mai multe state europene, având la activ zeci de jafuri și acte de violență în Cehia și chiar o spargere în Austria.

Operațiunea de destructurare a grupării s-a desfășurat cu sprijinul autorităților din România și Ungaria.

„Colegii din România și Ungaria ne-au oferit tot sprijinul și cooperarea a fost excelentă“, a explicat Strach.

Doi dintre suspecți sunt acuzați de crimă, riscând între 15 și 20 de ani de închisoare sau pedeapsa excepțională, având în vedere cruzimea faptei. Restul grupului este acuzat de jaf în grup organizat, pedepsit cu până la 12 ani de închisoare.

Anchetatorii continuă să stabilească exact ce bunuri au fost sustrase și nu exclud posibilitatea ca lista infracțiunilor comise de grup să mai crească în perioada următoare.

