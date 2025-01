Cehia a trecut de pragul de 2% din PIB pentru Apărare cu două săptămâni înainte de întoarcerea lui Trump. "Trebuia să facem asta de mult". Câte țări NATO îndeplinesc pragul

Guvernul Cehiei și-a îndeplinit oficial angajamentul de a cheltui 2% din PIB pentru apărare, în conformitate cu obiectivul minim al NATO, a anunțat luni Ministerul Apărării, citat de Euractiv.

Anunțul a fost făcut cu doar câteva zile înainte de întoarcerea la Casa Albă a lui Donald Trump, care a amenințat cu retragerea SUA din NATO dacă aliații europeni nu dau mai mulți bani pentru Apărare. Din 32 de țări membre NATO, cel puțin 24 îndeplinesc acum ținta de cheltuieli de 2%, un salt mare de la doar șase în 2021.

În 2024, Ministerul Apărării a cheltuit 166,8 miliarde coroane cehești (aproximativ 6,6 miliarde EUR) pentru apărare, echivalentul a 2,09% din PIB-ul țării. Calculul a fost făcut pe baza unei previziuni macroeconomice din noiembrie. Astfel, guvernul de la Praga a reușit să își îndeplinească angajamentul de a ajunge la 2% cu un an înainte de termen.

„Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Republica Cehă își va îndeplini angajamentul de aliat NATO de a cheltui cel puțin 2% din PIB pentru apărare”, a scris ministrul ceh al apărării, Jana Černochová, pe Twitter.

