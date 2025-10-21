Capitala europeană ce va interzice trotinetele electrice închiriate, începând din 2026

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 19:45
Trotinete electrice un pericol pentru pietoni/FOTO:X@thepolandnews_

Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu luna ianuarie 2026, invocând numărul ridicat de accidente și plângerile tot mai numeroase din partea locuitorilor privind haosul creat în spațiile pietonale.

Decizia a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, care are o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori și care a atras peste 8 milioane de turiști în anul 2024.

Trotinetele electrice, considerate adesea un mijloc de transport turistic mai degrabă decât unul utilitar, nu au fost incluse în noile reglementări privind transportul partajat. Autoritățile au subliniat că măsura echivalează, în practică, cu o interzicere completă a acestora pe teritoriul orașului.

„Sfârșitul trotinetelor electrice a fost aprobat!”, a scris pe rețeaua X Zdeněk Hřib, viceprimar responsabil cu transporturile și membru al Partidului Piraților. El a explicat că noile reguli vor contribui la eliberarea spațiului public de traficul necontrolat al trotinetelor, care au fost folosite frecvent în centrul orașului mai degrabă ca atracție turistică decât ca mijloc real de deplasare.

Un trend european

Praga se alătură astfel altor orașe europene care au introdus restricții severe privind trotinetele electrice în ultimii ani. Paris și Madrid au interzis complet închirierea acestora, în timp ce orașe din Italia au impus obligații precum purtarea căștii sau asigurarea obligatorie. În Finlanda, utilizarea trotinetelor electrice este interzisă persoanelor sub 15 ani.

Oficialii praghezi afirmă că au răspuns plângerilor primite din partea localnicilor, care au semnalat pericolele generate de trotinetele care circulă cu viteză pe trotuare sau în parcuri, precum și faptul că acestea sunt adesea lăsate neglijent, blocând alei pietonale sau locuri de parcare.

Municipalitatea și-a exprimat intenția de a promova în schimb utilizarea bicicletelor partajate, inclusiv a celor electrice, considerate mai sigure. Autoritățile au invocat date care indică o rată a accidentelor mai ridicată în cazul trotinetelor electrice comparativ cu bicicletele.

Compania Lime, unul dintre principalii furnizori de trotinete electrice în Praga, și-a exprimat regretul față de decizia autorităților. Potrivit agenției de presă cehe CTK, directorul național al Lime, Václav Petr, a declarat că „în orașele în care există un dialog constructiv cu operatorii, trotinetele pot funcționa eficient și pot servi intereselor cetățenilor”.

