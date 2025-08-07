Prietenia cu Trump l-a lovit rău pe bărbatul cu 14 copii: I-a găurit buzunarele cu 75 de miliarde de dolari

Donald Trump a sărbătorit inaugurarea celui de-al doilea său mandat la Casa Albă, alături de mulți lideri și unii dintre cei mai bogați oameni din lume. Printre ei s-a numărat și un bărbat care în prezent are 14 copii, dar prietenia sa cu Trump l-a costat enorm. Elon Musk a constatat că amiciția cu președintele american i-a găurit buzunarele cu 75 de miliarde de dolari în 2025.

Averea netă a lui Elon Musk a scăzut cu 75 de miliarde de dolari în 2025, ajungând la 357 de miliarde de dolari, pe fondul scăderii vânzărilor Tesla, al dezacordului politic cu președintele Trump și al vandalismului pe scară largă care a vizat brandul, potrivit Fortune.

În timp ce alți miliardari precum Larry Ellison și Mark Zuckerberg au înregistrat câștiguri majore din cauza creșterii IA, averea lui Musk a avut de suferit din cauza unei scăderi de 18% a acțiunilor Tesla și a îndoielilor cu privire la fundamentele sale. Singurul alt miliardar care a suferit o reducere comparabilă a fost Bill Gates, dar averea cofondatorului Microsoft a scăzut din cauza filantropiei.

A fost un an cu suișuri și coborâșuri pentru Elon Musk. În ianuarie, el (și acțiunile sale Tesla) zburau la cote maxime datorită relației sale calde cu cel mai puternic om de pe pământ, președintele Statelor Unite.

Câteva luni mai târziu, Musk, cel mai bogat om de pe planetă, părăsea Casa Albă. A părăsit Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), pe care l-a ajutat să-l creeze, pentru a se concentra din nou asupra Tesla, deoarece aceasta a suferit boicoturi și un preț instabil al acțiunilor.

Apoi a venit cearta puternică dintre Musk și Trump, acesta din urmă amenințând că va retrage contractele pentru afacerile private ale lui Musk.

Averea netă a lui Musk a avut un an la fel de volatil. Deși își menține poziția de cea mai bogată persoană de pe planetă, puțini oameni se apropie de a rivaliza cu suma uriașă pe care averea sa a pierdut-o în 2025.

Seldon Lycurgus – al 14-lea copil al lui Musk

În ultima zi a anului 2024, averea netă a lui Musk se ridica la 432 de miliarde de dolari - departe de maximul său istoric de 486 de miliarde de dolari, dar departe de minimul său. În momentul scrierii acestui articol, averea netă a lui Musk se ridică la 357 de miliarde de dolari, conform Indicelui Miliardarilor Bloomberg, reprezentând o scădere de 75 de miliarde de dolari.

Să menționăm faptul că Elon Musk are cel puțin 14 copii, așa cum scria revista People, pe 28 februarie 2025. Elon Musk și Shivon Zilis au al patrulea copil împreună. Zilis a făcut anunțul într-o postare pe X publicată vineri, 28 februarie, dezvăluind că ea și Musk, în vârstă de 53 de ani, sunt părinții unui al doilea fiu: Seldon Lycurgus. Nu a dezvăluit când s-a născut Seldon.

Vestea celui de-al 14-lea copil al lui Musk vine după anunțul autoarei Ashley St. Clair, făcut vineri, 14 februarie, că ea și Musk au primit cel de-al 13-lea copil al lui Musk, în urmă cu cinci luni, un fiu pe nume R.S.C.

Singura persoană care se apropie măcar de o reducere a averii nete la fel de semnificativă ca cea a lui Musk este cofondatorul Microsoft, Bill Gates. Indicele Miliardarilor Bloomberg arată că averea lui Gates a scăzut de la 175 de miliarde de dolari la 124 de miliarde de dolari peste noapte, pe 2 iulie, deși acest lucru se datorează unei recalculări. Indicele a explicat că cifra a fost redusă „pentru a reflecta mai bine donațiile caritabile externe ale lui Gates.”

Acțiunile Tesla (din care Musk își obține marea majoritate a averii nete) au scăzut cu peste 18% de la începutul anului. Problemele companiei au venit din mai multe direcții. Analiștii au continuat să pună la îndoială fundamentele afacerii, vânzările din Europa și China slăbind în ciuda reducerilor la vehiculele electrice.

