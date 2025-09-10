Elon Musk nu mai este cel mai bogat din lume. Un alt om de afaceri l-a întrecut, după o creștere fulgerătoare, în mai puțin de o zi

Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 19:37
În doar câteva ore, Larry Ellison a devenit cel mai bogat om din lume - Foto Hepta

Omul de afaceri Elon Musk, patronul Tesla, deținător, timp de aproape un an, al titlului de cel mai bogat din lume, a pierdut acest statut în favoarea lui Larry Ellison, președintele de la Oracle.

Averea lui Ellison a crescut vertiginos cu 101 miliarde de dolari, în ziua de 10 septembrie 2025, începând cu ora 10:10 a.m., după ce, la New York, Oracle Corp. "a raportat rezultate trimestriale care au depășit așteptările", anunță Bloomberg la data de 10 septembrie 2025.

Această creștere a acțiunilor a ridicat averea totală a lui Ellison la 393 de miliarde de dolari, depășind-o deci pe cea a lui Musk, care se situează la 385 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires.

Evoluția din 10 septembrie 2025 reprezintă cea mai mare creștere într-o singură zi înregistrată vreodată de indicele Bloomberg Billionaires.

Anterior, Musk devenise cea mai bogată persoană din lume pentru prima dată în anul 2021, dar apoi a pierdut acest titlu în fața lui Jeff Bezos de la Amazon.com Inc. și a lui Bernard Arnault de la LVMH. În anul 2024, Musk a recuperat titlul de cel mai bogat om din lume și l-a deținut ceva mai mult de 300 de zile.

Ellison (81 de ani) este cofondator al Oracle, iar acum deține funcțiile de președinte și director tehnologic. Cea mai mare parte a averii sale este investită în această companie, specializată în software pentru baze de date.

Acțiunile Oracle deja crescuseră cu 45 la sută în anul 2025, până la închiderea bursei de marți, 9 octombrie. Ele au crescut cu 41 la sută miercuri, după ce compania a prezentat o "perspectivă agresivă" de evoluție a afacerii în domeniul infrastructurii cloud. Aceasta a fost cea mai ridicată creștere într-o singură zi a companiei Oracle.

Acțiunile Tesla Inc., în schimb, au scăzut cu 13 la sută de-a lungul anului 2025. Drept măsură de contracarare, acum câteva zile Consiliul de administrație al Tesla i-a încredințat lui Musk "o serie de obiective ambițioase", care vor fi recompensate cu "un pachet salarial masiv". Acest onorariu l-ar putea face pe Musk să devină "primul trilionar din lume".

