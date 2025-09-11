Cristiano Ronaldo, cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Ce organizație i-a oferit acest premiu

Cristiano Ronaldo a primit miercuri premiul "Cel mai bun din toate timpurile", în cadrul unei gale organizate de Liga portugheză de fotbal, care a evidențiat și moștenirea unei "figuri esențiale în sport și idol pentru milioane de oameni", transmite EFE.

Cristiano Ronaldo, fost jucător al echipei Real Madrid, care joacă în prezent pentru Al-Nassr din Arabia Saudită, a fost unul dintre laureații "Liga Portugal Awards", eveniment care a avut loc la Porto. Într-un mesaj video, el a declarat că premiul "este o mare onoare".

"Sunt recunoscător tuturor coechipierilor mei care m-au ajutat de-a lungul carierei mele să câștig acest trofeu minunat. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor celor care m-au ajutat pe acest drum de a deveni din ce în ce mai bun", a spus atacantul portughez în vârstă de 40 de ani, care a debutat la Sporting Lisabona sub conducerea tehnicianului român Ladislau Boloni.

La rândul său, Liga portugheză, într-un comunicat, a subliniat că Ronaldo "a definit o eră și va lăsa o amprentă de neșters asupra fotbalului mondial".

"Renumit pentru etica sa profesională, competitivitate, capacitatea de decizie în momentele cruciale, impactul lui Cristiano Ronaldo depășește cu mult statisticile. Între recorduri individuale, trofee colective și influență mediatică, a construit o moștenire care face din el cel mai mare din toate timpurile", a indicat Liga.

