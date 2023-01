Cel mai premiat restaurant din lume se închide. Motivul este legat de actuala generație: "Fine dining-ul la nivel înalt impune muncă istovitoare"

Restaurantul considerat cel mai bun din lume, își închide porțile, a anunțat The New York Times într-un articol publicat luni, 9 ianuarie.

De la deschidere, în urmă cu două decenii, Noma - restaurantul din Copenhaga care servește în prezent inimă de ren la grătar pe un pat de pin proaspăt și înghețată cu șofran într-un bol de ceară de albine - a transformat mesele rafinate.

Turiștii gastronomici programează zboruri de primă clasă și vacanțe întregi în jurul privilegiului de a plăti cel puțin 500 de dolari de persoană pentru meniul său de degustare cu mai multe feluri.

Noma a ocupat în mod repetat topul listelor cu cele mai bune restaurante din lume, iar creatorul său, René Redzepi, a fost salutat drept cel mai strălucit și mai influent bucătar al epocii sale.

Cu toate acestea, a declarat Redzepi pentru The New York Times, restaurantul se va închide pentru serviciu regulat la sfârșitul anului 2024.

Noma va deveni un laborator alimentar cu normă întreagă, dezvoltând noi preparate și produse pentru operațiunea sa de comerț electronic, Noma Projects, iar sălile de mese vor fi deschise doar pentru pop-up-uri periodice. Rolul său va deveni ceva mai apropiat de directorul de creație decât de bucătar.

"Fine dining-ul la nivel înalt nu mai e sustenabil"

Chef Adi Hădean a comentat vestea într-o postare pe pagina sa, pe Facebook.

"În vreme ce la noi abia se aprinde discuția despre legea bacșișului în restaurante (despre care cred că-i gândită doar până la jumătate, și o să explic într-un articol mai lung de ce), Noma, cel mai premiat restaurant al lumii, anunță, conform The New York Times, că-și va închide porțile din 2025, întrucât fine dining-ul la nivel înalt nu mai e sustenabil, considerând faptul că impune ore nenumărate de muncă istovitoare și o intensitate pe care actuala generație nu mai poate s-o susțină.

Între noi fie vorba, nu cred că a fost sustenabil vreodată, din perspectiva regimului de muncă, iar detaliul major care s-a schimbat în ospitalitate în ultimii ani fiind capacitatea oamenilor de a suporta duritatea mediului.

Sigur, s-a schimbat și contextul, s-a schimbat societatea în întregul ei, oamenii au descoperit perspective noi și modalități mai interesante de a-și petrece timpul și de a-și susține existența.

Acum trei ani spuneam tot aici că tehnologia are potențialul de a pune capăt culturii fine dining, unii oameni au înțeles că mă plâng că n-am clienți la restaurant. Clienți am avut mereu, indiferent de formatul în care am lucrat, de la pizza delivery la meniuri de degustare în atelierul meu, care în România n-ar fi fost sustenabil oricum dacă ar fi fost restaurant.

Pe de altă parte, îmi pare rău că am dreptate în privința impactului tehnologiei asupra ospitalității", a scris Adi Hădean.

"Industria livrărilor de mâncare, mai exact mâncare gătită, a atras forța de muncă prin program flexibil și obținerea unui venit zilnic acceptabil, fără stresul din ospitalitate. Totul a început cu pandemia, dar cred că acesta a fost doar acceleratorul, nu cauza. Cauzele sunt multe, de la dependența ospitalității de bacșiș până la brutalitatea cu care mulți proprietari de restaurante sau chefi au înțeles că trebuie să-și trateze angajații.", a adăugat Adi Hădean în comentarii.

