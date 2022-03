Cel mai bun lunetist din lume a sosit în Ucraina. "Trebuie să ajut pentru că oamenii de aici vor să fie europeni şi nu ruşi"

Numit ”Wali”de presa internaţională, informaticianul canadian este considerat cel mai bun lunetist cu expieriență în fronturi de luptă.

Între 2009 şi 2011, el şi-a câştigat porecla "Wali" în timpul petrecut în Afganistan ca parte a unităţii de elită JTF-2.

El a reuşit un record de ucidere de la distanţă, cu aproape 3.5 km.

Parte a Regimentului Royal Canadian 22, "Wali" şi-a dobândit reputaţia în tururi în Afrganistan, Siria şi Irak.

Deşi un lunetist bun ajunge la 5-6 ucideri pe zi, "Wali' poate ajunge chiar la 40 şi de aceea a devenit o "legendă" în rândul armatei mondiale. El a apărut la diverse emisiuni televizate, iar numele său adevărat nu a fost dat publicităţii.

Wali este căsătorit şi are un băieţel de 1 an.

"Trebuie să ajut pentru că oamenii de aici sunt bombardaţi doar pentru că vor să fie europeni şi nu ruşi", a spus "Wali".

