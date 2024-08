Insula cea mai periculoasă din lume: De acolo nimeni nu s-a mai întors niciodată VIDEO

Civilizația modernă din secolul al XXI-lea cunoaște o dezvoltare remarcabilă pe glob, însă pe Pământ mai există numeroase locuri misterioase, care par de necrezut pentru epoca noastră. Unul dintre ele este o fâșie misterioasă denumită North Sentinel, un arhipelag situat în Golful Bengal, insula cea mai periculoasă din lume, de unde nu s-a mai întors nimeni, niciodată.

Insula are numai 60 de kilometri pătrați, însă de aici nimeni nu s-a mai întors în viață din cauza indigenilor, ce trăiesc acolo și care nu au niciun contact cu exteriorul. Așezarea North Sentinel are aproximativ 8 kilometri lungime și 7 kilometri lățime și se află în Oceanul Indian, fiind înconjurată de recife de corali, nu are porturi naturale, iar în afară de țărm, este acoperită de junglă, potrivit Express.

Nimeni dintre cei care au călcat pe insulă nu a trăit pentru a spune povestea și toate călătoriile au fost interzise de către autoritățile din regiune. Nu este periculos din cauza animalelor sălbatice sau a toxinelor, ci din cauza oamenilor indigeni care trăiesc acolo.

Băștinașii sunt un trib indigen necontactat, cu un număr de locuitori în mare parte necunoscut (estimat între 80 și 150, în 2011), care trăiesc în izolare voluntară. Din anii 1800, ei și-au apărat insula cu forță.

Au atacat în mod repetat bărcile care se apropiau prea mult, fie intenționat, fie accidental. Ei aruncă cu săgeți în bărci și elicoptere, unele atacuri ducând la rănirea și moartea celor curioși să ajungă acolo.

În 2006, au ucis doi pescari care au plecat spre țărm, iar în 2018, au ucis un misionar creștin american care a încercat să ia contact cu ei ilegal de trei ori, plătind pescarii locali să-l ducă pe insulă, astfel încât să poată converti tribul la o credință.

Se crede că locuitorii insulei trăiesc în grupuri de colibe înclinate și au construit canoe cu stabilizatoare, pe care le manevrează cu bețe lungi pentru pescuit.

Dacă sunt ca oamenii andamanezi de pe o insulă din apropiere, probabil că trăiesc cu fructe și tuberculi, care cresc sălbatic pe insulă, ouă de la pescăruși sau țestoase și vânat mic, cum ar fi porcii sălbatici sau păsările.

Ei poartă arcuri și săgeți, precum și sulițe și cuțite, țes coșuri din plasă și au fost auziți de cei din bărcile din apropiere, cântând.

Un cutremur din 2004 a provocat un tsunami, dar locuitorii de pe insula North Sentinel păreau să fi supraviețuit. Ulterior, guvernul indian a zburat pentru a-i verifica pe insulari și a fost întâmpinat cu săgeți și sulițe aruncate în elicopter.

Guvernul indian interzice călătoria pe insulă pentru a proteja tribul rămas departe de bolile „continentale”, cu care nu au avut niciun contact și, prin urmare, nicio imunitate.

Deși Marina indiană patrulează zona pentru a ține oamenii departe, ei nu interferează cu locuitorii insulei și nu îi judecă pentru uciderea celor care încearcă să vină la țărm.

