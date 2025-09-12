Care sunt cele mai bune țări din lume în care să trăiești și să lucrezi. Țările europene, printre cele mai prost cotate destinații pentru expați

Clasamentul statelor unde expați au cea mai bună calitate a vieții oferă rezultate surprinzătoare. Astfel, țările europene sunt printre cele mai prost clasate când este vorba despre viața expaților, fiind cu mult depășite de state din America de Sud sau Asia.

În fiecare an, InterNations, o comunitate globală pentru persoanele care locuiesc și lucrează în străinătate, realizează un sondaj cuprinzător despre viața de expatriat. Organizația chestionează zeci de mii de expatriați despre ușurința cu care se stabilesc, lucrează în străinătate și practică activități de agrement în zeci de țări din întreaga lume.

În ultimii ani, destinații europene de lungă durată pentru expatriați, precum Italia, Franța, Germania și Malta, au coborât în ​​clasament, ajungând chiar în ultimele 10 locuri, scrie Euronews.

Anul acesta nu face excepție. Doar o țară europeană a intrat în top 10 în clasamentul din 2025, în timp ce șase au ocupat locuri în ultimele 10 locuri.

Așadar, ce îi descurajează pe expatriați să renunțe la destinațiile europene și care locații sunt în schimb favorite?

Țările europene pierd în clasamentul expatriaților

Spania a fost singura țară europeană care a intrat în top 10 anul acesta, ocupând locul nouă.

A reușit să-și revendice locul în principal datorită faptului că a ocupat primul loc (din 46 de țări) în subcategoria calității vieții - o tendință continuă din 2022.

Motivele pentru rezultatul bun sunt numeroase: expatriații adoră vremea, cultura și viața de noapte, precum și oportunitățile lor pentru sporturi recreative.

Peste patru din cinci respondenți sunt de acord că Spania oferă asistență medicală accesibilă, ușor disponibilă și de înaltă calitate.

Transportul public este un alt plus, expatriații acordând Spaniei note bune pentru accesibilitate și disponibilitate. De asemenea, este sigur și ușor să te deplasezi pe jos sau cu bicicleta, potrivit respondenților.

Spania începe însă să scadă când vine vorba de indicele muncii în străinătate. Țara ocupă un loc dezastruos, al 34-lea, în ceea ce privește perspectivele de carieră și nu mult mai bun în ceea ce privește salariul și siguranța locului de muncă.

În indicele esențial pentru expați, Spania a avut, de asemenea, performanțe slabe. Expatriații au clasat țara pe locul 26 atât pentru ușurința administrării, cât și pentru accesibilitatea locuințelor.

Țările asiatice domină primele 10 destinații pentru expați

Comparativ cu anul trecut, China (locul 6) și Malaezia (locul 10) sunt singurele sosiri noi în top 10 în 2025. Împreună cu Thailanda (locul 4), Vietnam (locul 5) și Indonezia (locul 8), aceasta înseamnă că țările asiatice domină jumătate din listă.

Un lucru care îi unește pe expații din aceste cinci țări este satisfacția lor față de finanțele personale, toate clasându-se în top 10 ale indicelui.

Un alt punct culminant în aceste destinații este locuința: expatriații o consideră atât accesibilă, cât și ușor de găsit.

Ceea ce variază cel mai mult, însă, este indicele calității vieții, de la locul 6 al Chinei la locul 40 al Indoneziei.

Per total, însă, expatriații care locuiesc în aceste țări își clasează fericirea în top 10, cu excepția Malaeziei (locul 15).

Țările din America Latină ocupă primele locuri

Primele trei poziții sunt ocupate de țările din America Latină: Panama, Columbia și Mexic.

Punctul lor comun este o cultură prietenoasă și primitoare, fără lipsă de viață socială, așa cum indică un indice excelent de ușurință a stabilirii.

Sunt, de asemenea, locuri populare pentru pensionari, cu o pondere mare de expatriați (25% sau mai mult față de 11% la nivel global) care declară că sunt deja pensionari.

Țările europene au fost votate drept unele dintre cele mai proaste destinații pentru expatriați.

Mai mult de jumătate din ultimele 10 țări sunt ocupate de țări europene: Italia (locul 37), Suedia (locul 38), Norvegia (locul 39), Regatul Unit (locul 41), Germania (locul 42) și Finlanda (locul 43).

Expatriații clasează aceste țări în ultimele 10 în ceea ce privește fericirea lor cu viața lor în străinătate - cu excepția Italiei, care se află pe un loc mediocru, 26.

Motivele nefericirii lor variază. De exemplu, în timp ce cele trei țări nordice oferă un mediu și o climă excelente (clasament în top 10), expatriații se luptă cu ușurința de a se stabili (ultimele 10).

În indicele esențial pentru expatriați, cei care locuiesc în Italia și Germania au dificultăți cu viața digitală și în special cu administrația.

Între timp, acest indice este cel mai performant din Regatul Unit, dar expatriații de acolo se luptă cu finanțele personale, precum și cu costurile de locuință și medicale.

Coreea de Sud (locul 44), Turcia (locul 45) și Kuweitul (locul 46) se află pe ultimele trei locuri.

Expatriații sunt, în special, de acord că lucrul în aceste țări este dificil, toate trei clasându-se în ultimele 10 locuri ale indicelui muncii în străinătate, precum și pe ultimele trei locuri în ceea ce privește cultura muncii și satisfacția profesională.

