Scene socante in Scotia. Casa presedintelului clubului Celtic a luat foc dupa o explozie puternica VIDEO

Casa si masini ale conducatorului au fost grav avariate, a anuntat clubul, care a precizat ca Lawwell si familia sa au parasit rapid locuinta "extrem de socati".Politia scotiana a anuntat ca ancheteaza alaturi de pompieri originea exploziei, care nu s-a soldat cu niciun ranit.Publicatia Daily Record citeaza o sursa anonima care evoca un atac cu cocktail molotov. Potrivit sursei citate, mai intai a fost incendiata o masina, iar cand aceasta a explodat incendiul s-a extins la cladirea din apropiere. Fotografii arata un garaj in flacari si trei masini avariate. Fiica lui Peter Lawwell si bebelusul ei erau la locuinta conducatorului in momentul exploziei.Lawwell va mai fi presedinte la Celtic doar cateva saptamani, deoarece in ianuarie a anuntat ca va pleca la finalul lunii iunie.