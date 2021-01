In plina pandemie, Celtic Glasgow a plecat in stagiu in Dubai. Guvernul scotian critica gruparea

Dupa esecul de sambata in fata echipei Glasgow Rangers , la care joaca si Ianis Hagi , jucatorii de la Celtic au plecat intr-un stagiu de pregatire in Dubai."Nu este o idee buna si nu dau un exemplu bun. Cand noi cerem scotienilor sa respecte restrictii in modul lor de viata, trebuie ca toti sa dam un exemplu", a declarat John Swinney.Potrivit BBC, Guvernul scotian ar fi cerut federatiei sa deschida o ancheta privind acest stagiu si sa interzica sejururi de acest gen fara autorizatie.CITESTE SI: