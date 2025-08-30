Celulă de criză la Ministerul Economiei pentru cei aproape 700 de turiști români blocați în Grecia, Cipru și Spania. Radu Miruță: „Este o înșelătorie”

Ministerul Economiei, condus de Radu Miruță, a înființat o celulă de criză pentru cei aproape 700 de turiști români care au rămas blocați în Grecia, Cipru și Spania. Agenția de turism care le-a vândut pachetele de vacanță nu le-a plătit cazarea și nici biletele de avion de întoarcere, iar ministrul Radu Miruță spune că ceea ce s-a întâmplat „este o înșelătorie”, potrivit Antena 3 CNN.

677 de români care au plătit pentru vacanțe în Spania, Cipru sau Grecia s-au trezit că nu au biletele de avion plătite, fie că nu au cazarea plătită. Agenția de turism cu care au ales să cumpere aceste vacanțe a anunțat că în aceste momente se confruntă cu un blocaj financiar temporar, din cauza situației economiei din țara noastră, dar și din străinătate.

În aceste condiții, Ministerul Economiei a întrunit o celulă de criză în încercarea de a aduce acasă turiștii români.

87 de turiști români sunt la ora aceasta blocați în Cipru, Rodos sau Tenerife, iar ministrul Radu Miruță spune că se fac eforturi pentru ca aceștia să fie aduși acasă, iar agenția de turism să fie verificată.

„Din 677 mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru acești 50, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult.

Ads

Ministerul așteaptă datele pe care trebuie să le aducă această companie, cerute în controlul care s-a desfășurat ieri dimineață, să vedem ce nu s-a respectat. La prima vedere, pur și simplu omului i s-au încasat banii și mai departe banii nu s-au plătit. Sunt verificări pe care le facem.

Există la nivelul ministerului un departament care se ocupă cu analize de risc, care analizează datele pe care aceste companii, conform legii, le pun la dispoziție. Nu mi-e clar dacă au pus la dispoziție date false. Cert este că această companie, într-un mod extraordinar de evident, a încasat bani de la oameni și pentru oameni n-a mai plătit. Este o înșelătorie.”, a declarat Radu Miruță.

Ads