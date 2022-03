Accent Prime “ucide” în timp record grăsimea și orice tip de celulită!

Folosind puterea tehnologiilor combinate, Accent Prime este o platformă non-invazivă, de ultimă generație, care oferă tratamente personalizate pentru conturarea feței și a corpului, strângerea pielii, reducerea celulitei, întinerirea pielii prin reconturare - cu rezultate vizibile imediat, fiabile și durabile.

Vârf de lance pe piața mondială, datorită rezultatelor spectaculoase obținute în timp record, Accent Prime devine prima opțiune pentru multe dintre vedetele/influencerii din România, oameni pentru care imaginea contează în aceeași măsură precum talentul lor – Navi, cântăreața care și-a făcut micșorare de stomac în urmă cu 2 ani, Romeo Visca, protagonistul din “Adela”, cel mai nou serial difuzat pe Antena 1 și Kiki (Cristina Constantinescu), faimoasa Exatlonistă, trainer internațional de fitness sunt doar câteva dintre vedetele care au apelat la Skinmed Clinic, Centrul de Excelență Dermatologie București.

Dr. Amalia Anghel, medic primar Dermatovenerologie in cadrul Skinmed Clinic, Centrul de Excelență Dermatologie București ne explică totul despre această tehnologie-minune.

Introdusă pe piața internațională în martie 2016, această platformă inovatoare marca Alma Lasers, un inovator global de soluții cu laser, surprinde prin rezultatele uimitoare atât specialiștii, cât și pacienții. “Accent Prime combină cele mai avansate inovații în ultrasunete și tehnologiile de frecvență radio Unipolar ™ pentru a oferi rapid, eficient, foarte personalizat tratamente cu rezultate spectaculoase și de lungă durată pentru toate tipurile de piele.

Ads

Grație UltraSpeed, o placă aplicatoare de mari dimensiuni, timpul de tratament se reduce semnificativ prin dublarea vitezei de conturare – ceea ce dura cca 1 h se reduce la aproximativ 20-30 de minute. Aplicatorul UltraSpeed folosește ultrasunete de nouă generație, emițand unde ultrasonice ghidate prin profiluri concentrice pentru încălzirea țesutului țintă. Energia ultrasunetelor este distribuită omogen pe toată zona de tratament, perturbând în mod eficient celulele grase încăpățânate”, detaliază medicul.

FOTO / https://www.skin-med.ro

Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie în cadrul Skinmed Clinic, mizează pe Accent Prime ca fiind fără concurență: “Accent Prime a schimbat paradigma, permițând practicienilor să ofere soluția ideală pentru toate tipurile de piele, cu rezultate superioare, fără precedent, dovedite clinic. Ca de fiecare dată, pentru clinica mea aleg tot ce e mai bun pentru pacienții/clienții mei”.

Ads

Accent Prime nu are concurență!

Singurul sistem care combină ultrasunetele și tehnologiile RF obține rezultate superioare celor ale oricărei tehnologii. Dr. Amalia Anghel: “Folosind puterea tehnologiilor combinate, Accent Prime oferă tratamente personalizate pentru conturarea feței și a corpului, strângerea pielii, reducerea celulitei, întinerirea pielii care vă dezvăluie contururile de frumusețe naturale - cu rezultate vizibile, fiabile și de durată. Aplicatorul de RF are aplicații asupra celulitei, reducerea circumferinței, întinderea pielii, îmbunătățirea laxității pielii, drenaj limfatic. Acesta are cea mai mare putere de pe piață ( pană la 300W), are o distribuție variabilă a energiei la diferite niveluri de adâncime, transmite 40.46 MHz până la 20 mm adâncime, este un proces unipolar (printr-un singur electrod), mărește și menține temperatura pielii la 42-48 grade C, fără a-i produce pacientului disconfort.”

Țintește celulele grase

Tehnologia brevetată Alma Unipolar permite încălzirea focalizată, sigură și profundă a țesuturilor la diferite adâncimi ale pielii. Cu un control al adâncimii variabil, practicienii au flexibilitatea și precizia de a trata zona țintă pentru rezultate optime.

Ads

“Accent Prime prezintă o combinație brevetată de tehnologie cu ultrasunete, unde longitudinale și transversale. Această undă se numește undă de forfecare, care permite să vizeze selectiv celulele adipoase, lăsând în același timp țesutul înconjurător nevătămat. Vibrațiile undei de forfecare perturbă membranele celulelor adipoase, ducând la descompunerea treptată și eliberarea grăsimii stocate. Celulele adipoase deteriorate sunt apoi eliminate din organism prin sistemul limfatic.”, adaugă specialistul din cadrul Skinmed Clinic, Centrul de Excelență Dermatologie București.

Ce zone ale corpului putem trata cu Accent Prime?

Față și Submentonier - multe femei observă că în timp pielea de pe față își pierde elasticitatea și fermitatea. Vorbim despre acea față lăsată pe care nicio femeie nu și-o doreste, despre acea bărbie dublă, inestetică. Primul lucru pe care îl vezi când te uiți în oglindă este fața ta. Accent Prime îți readuce zâmbetul pe față!

Ads

Accent Prime ™ funcționează pe o plasă de fibre de colagen, mobilizându-le în acțiune astfel încât pielea să-și recapete elasticitatea și forma. De asemenea, are capacitatea de a reduce în mod semnificativ grăsimea. Rezultatele te vor face să zâmbești.

La nivel facial putem vorbi astfel despre întinerirea și strângerea pielii (laxitate, riduri, linii fine)

Conturarea feței și a gâtului (modelarea submentonieră).

Revitalizarea pielii și descuamarea

Cicatrici și cicatrici împotriva acneei

Accent Prime este campion și la reconturarea corpului, strângerea pielii și înlăturarea vergeturilor. Se pot trata și brațele și spatele.

Reducerea circumferențială (abdomen, picioare, coapse, șolduri, fese, genunchi etc.)

FOTO / https://www.skin-med.ro

Ce spun cei care au beneficiat de tehnologia-minune?

Ads

Romeo Visca, actorul pe care îl puteți urmări în rolul lui Vali Dincă în serialul Adela, difuzat pe Antena 1, a apelat la Accent Prime după ce a fost nevoit să se îngrașe câteva kilograme bune pentru a intra în pielea personajului:

“Am apelat la serviciile Skinmed Clinic pentru că eram interesat să aflu o variantă prin care să-mi revin la forma optimă și să mă pot menține la un standard cât mai OK în dificila perioadă a Covid-19. Atunci când toate sălile de fitness erau închise, singura variantă era să fac exerciții în aer liber, oarecum expunându-mă virusului. Am descoperit atunci acest Accent Prime, iar dna. Dr. Amalia Anghel mi-a explicat în detaliu cum funcționează și ce beneficii pot avea dacă voi urma cu exactitate sfaturile primite. Si da, pot spune că după trei ședințe (una pe săptămână) am reușit să pierd câțiva cm din zona abdomenului. Fiind actor și activând în show-business, imaginea este extrem de importantă și Accent Prime m-a ajutat enorm. Mă gândesc că oricine are nevoie de o îmbunătățire a felului în care arată poate apela cu încredere la Accent Prime pentru că, pe încercate, am văzut că este unul dintre puținele moduri prin care chiar obții rezultate rapid, având evident și o dietă echilibrată”.

Cristina Constantinescu (Kiki), faimoasa Exatlonistă, trainer internațional fitness, care a apelat la Accent Prime în ciuda vieții active și a stilului de viață sănătos pe care le are:

“După ce am slăbit 10 kg acum cinci ani, am rămas cu un mic exces de piele în talie, de care nu puteam scăpa indiferent de cât sport și ce diete am ținut. Am recurs la Accent să mă ajute să modelez acea zonă. După trei ședințe săptămânale de Accent, s-a modificat structura pielii, acum este mai întinsă, s-au spart micile pungi de grăsime reziduală și abdomenul meu este mai subțire cu cca. 3 cm. Pentru mine, care am încercat tot felul de alternative, Accent Prime este cel mai performant aparat la momentul actual, iar Skinmed este clinica unde am încredere 100% pentru fiecare procedură pe care o fac”.

Mai multe detalii pe: https://www.skin-med.ro/accent-prime.

Ads