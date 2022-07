Pe măsură ce coronavirusul a evoluat și-a schimbat modul în care afectează corpul uman. Însă pe lângă mutațiile devenite tot mai ușor de răspândit, noile variante au și simptome care se regăsesc și în alte boli sezoniere. Astfel, devine tot mai greu de detectat după primele semne. Iar una dintre variantele nou-apărute care provoacă îngrijorare experților se numește ”Centaurus”.

Coronavirusul care mătură o parte din Europa este diferit de cel care a băgat lumea în izolare în urmă cu doi ani și jumătate. Experții încă nu au toate datele despre cât de grave pot fi formele de boală pe care le poate provoca însă nici nu pot afirma cu certitudine că cei cu comorbidități sau cei nevaccinați vor face forme ușoare.

Unii oameni de știință se tem că BA.2.75 poate fi cea mai contagioasă variantă văzută până acum și mai bine echipată pentru a evita orice imunitate de la vaccinuri și infecții anterioare.

Ștefan Dascălu, cercetător român în imunologie la Universitatea Oxford, a explicat într-un interviu acordat Ziare.com ce este cu această nouă mutație BA.2.75 a coronavirusului, denumită Centaurus, ce provoacă atâta îngrijorare specialiștilor.

”Este o subvariantă a tulpinii Omicron care prezintă în jur de 9 mutații, unele dintre ele fiind în zone asociate cu abilitatea virusului de a evada răspunsului imunitar prin anticorpi. Indicațiile epidemiologice ne arată că numărul cazurilor crește cu această subvariantă, lucru ce indică de fapt că este mai infecțioasă decât ce am avut până acum.

În ceea ce privește gravitatea bolii, nu există dovezi care să arate că ar cauza o manifestare mai severă. Însă lucrurile acestea trebuie evaluate din punctul de vedere al manifestării bolii la nivel de populație. Deci trebuie să vedem care sunt răspunsurile la această nouă subtulpină”, a spus cercetătorul român.

Cu toate că aceste mutații pot evita imunitatea organismului dată de infecțiile anterioare, Ștefan Dascălu spune că vaccinarea cu serurile pe care le avem la dispoziție în prezent poate face diferența între viață și moarte în cazul manifestărilor grave ale bolii.

Pe de altă parte, sistemul sanitar ar trebui să fie mult mai pregătit pentru următoarele provocări pandemice.

”Echipa care a analizat cel mai mult această subtulpină a subliniat necesitatea de secvențiere mai aprofundată a acesteia. A caracterizat aceste mutații care sunt asociate cu o capacitate a virusului de a ocoli anticorpii noștri obținuți prin infecția anterioară sau vaccinare.

Dar, în același timp nu există dovezi că ar cauza o severitate mai mare a bolii și nici că nu ar răspunde la vaccinurile pe care le avem disponibile în momentul de față.

Însă având în vedere că această tulpină dar și celelalte variante ale Omicron sunt mai infecțioase, se recomandă o atenție sporită și redirecționarea de resurse către sistemul medical”.

Varianta care se răspândește acum în mai multe țări este foarte diferit de cel care a forțat lumea să intre în lockdown în urmă cu mai bine de doi ani și jumătate. Covidul poate fi mai puțin mortal decât a fost, dar este și acum mai transmisibil. Aceasta este o parte din motivul pentru care numărul de cazuri se află la cel mai înalt punct de la începerea testării în masă, conform express.co.uk.

”Nu cred că se va mai ajunge la restricții nici că ar mai fi oportune la acest moment ci mai degrabă implementarea unor politici de sănătate publică în special în sectorul medical pentru protejarea pacienților și pentru protejarea persoanelor vulnerabile. Restricțiile sunt în detrimentul societății și din alte puncte de vedere. Vorbim și despre impactul asupra învățământului, despre impactul social, psihologic, etc.

Măsurile, în această perioadă, ținând cont că nu mai suntem ca la începutul pandemiei, din punctul de vedere la imunității. Vorbim despre o expunere a populației la virus iar din aceasta rezultă și o severitate mai scăzută la formelor ulterioare ale bolii. Impactul asupra unei persoane care are o imunitate preexistentă fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boală fie printr-o combinație între cele două, nu va fi foarte mare. Și până la urmă pe acest lucru ne bazăm.

Într-adevăr, unele țări au atins o acoperire vaccinală foarte mare, altele, printre care se numără și România, nu au reușit acest lucru. Iar impactul se vede în costul de vieți umane. Țara noastră, în timpul valului Delta a avut una dintre cele mai mari mortalități din cauza COVID-19, la un moment dat din lume. Eram printre primele locuri la nivel global.

Iar acest lucru putea fi evitat. Dar nu se poate face peste noapte ceea ce a fost neglijat zeci de ani de zile: atât sistemul sanitar cât și educația medicală a oamenilor cu privire la vaccinare și beneficiile vaccinurilor”, a explicat Ștefan Dascălu

În ceea ce privește prezentarea simptomelor, virusul are acum mai multe în comun cu bolile sezoniere, cum ar fi răceala și gripa.

De la trei simptome cheie la începutul anului 2020, există acum nouă simptome definitive începând cu 2022. Principala problemă cu acest lucru este aceste simptome sunt, de asemenea, găsite în alte boli sezoniere comune.

”Sunt aceleași manifestări respiratorii, mai ușoare față de variantele anterioare dar rămâne să vedem dacă în timp prezintă și aceste caracteristici referitoare la răspunsul imunitar mai slab împotriva acesteia pentru că, este diferită până la urmă de celelalte versiuni ale virusului pe care le-am avut până acum”, a mai spus Ștefan Dascălu.

La fel ca răceala obișnuită, COVID-19 are ca rezultat și o durere în gât și o durere de cap care îi face pe mulți să creadă că au o răceală atunci când au de fapt Covid și invers.

Experții spun că o durere în gât cauzată de Covid nu durează mai mult de cinci zile și în mod normal se ameliora "destul de repede". Durerea acută va fi resimțită în prima zi de infecție dar va fi tot mai slabă în zilele următoare.

Dacă durerea în gât durează mai mult de cinci zile, ei adaugă că este mai probabil să nu fie COVID-19.

Care sunt celelalte semne de COVID-19?

Potrivit NHS, alte simptome ale COVID-19 care trebuie avute în vedere includ:

• O temperatură ridicată sau frisoane

• O tuse nouă, continuă

• O pierdere sau o schimbare a simțului mirosului sau a gustului

• Dificultăți de respirație

• Senzație de oboseală sau epuizat

• Un corp dureros

• O durere de cap

• Un nas blocat sau curbat

• Pierderea poftei de mâncare

• Diaree

• Senzație sau de a fi bolnav.

Unele particularități pe care virusul le detectează de-a lungul timpului îi pot oferi un avantaj, cum ar fi posibilitatea de a infecta oamenii mai ușor.

Pe măsură ce SARS-CoV-2 se mutează în timp, se poate diviza în variante sau tulpini distincte genetic.

De exemplu, valul din ianuarie 2021 a fost cauzat de Alpha, vârful verii trecute s-a redus până la Delta, iar tulpina originală Omicron a fost de vină pentru vârful iernii trecute, scrie Daily Mail.

Experții sunt de părere că noi variante vor continua să apară în populația umană, probabil pentru următorii câțiva ani.

Cu toate acestea, numele său pare de rău augur - inspirat dintr-o galaxie îndepărtată, spun astronomii, seamănă cu o fiară mitică greacă care era jumătate umană, jumătate cal - nu a fost inventat de niciun expert, în ciuda faptului că a fost folosit într-un șir de instituții media, conform dailymail.co.uk.

În schimb, Centaurus a fost creat de un comentator amator de Covid pe nume Xabier Ostale, un înfocat susținător al lockdown-ului care a prognozat o „Perioadă a morții mari” de la BA.2.75.

5/5

BA.2.75 is Centaurus.

Centaurus is very transmissible, and it sucks. It's already surging in many countries. It sucks.

Do wear a mask and avoid crowds. pic.twitter.com/T6gmNDB02j