Pierderea uriașă adusă României de închiderea Centralei de la Cernavodă. „Mi se pare și strigător la cer”

Ministrul Energiei anunță că autoritățile române nu au făcut un calcul oficial legat de pierderile înregistrate în urma deconectării centralei nucleare de la Cernavodă de la sistemul energetic național, din cauza scăderii nivelului apelor Dunării sub cota la care putea fi asigurată răcirea reactoarelor. Dumitru Chisăliță subliniază că pierderea nu este doar a companiei care administrează centrala, ci a întregii țări, având în vedere prețurile la care se fac importuri.

Ministrul Energiei afirmă că închiderea centralei nucleare de la Cernavodă "este o pierdere, pentru toată lumea", nu doar pentru compania care administrează centrala.

"Nu există un calcul la minister făcut în momentul de față, dar pot să vă zic că nu este suficient să calculăm repede doar pierderea pentru societate, ci e important să vedem pierderea pentru România. (...) Pot să vă zic că, din vechea mea postură de președinte a Asociației, aveam astfel de calcule făcute. Bineînțeles că ele trebuie făcute în regim instituțional în momentul de față ca să le pun la dispoziție și o să procedăm și la acest lucru", afirmă Dumitru Chisăliță, care a fost președinte al Asociației Energia Inteligentă înainte să intre în Guvern.

Ads

Acesta spune că, pe lângă pierderile pentru compania care administrează centrala, reprezentate de cantitățile de energie care nu au fost vândute, închiderea centralei "este o pierdere și pentru România, pentru că acele cantități au fost importate de diverși furnizori la prețurile pieței" care "sunt aproape în permanență cam cele mai ridicate din zona europeană".

Ministrul consideră că este "strigător la cer" faptul că, deși se știa că pot apărea probleme legate de funcționarea centralei în condițiile scăderii nivelului Dunării, timp de peste două decenii nu s-au luat măsuri.

"Mi se pare și strigător la cer că din 2003, de când a fost prima situație de genul acesta, 23 de ani, nu s-a întâmplat nimic. În același timp, trebuie să spunem că noi ne pregătim și pentru reactoarele 3 și 4. Adică nu este doar o problemă de reactoarele 1 și 2", adaugă Dumitru Chisăliță.

În ceea ce privește demersurile făcute recent pentru a asigura continuarea funcționării centralei, expertul în domeniul energiei a spus că "pe teren au existat anumite acțiuni" însă "rezultatele nu au fost cele așteptate".

Ads