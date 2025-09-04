Explicațiile Guvernului despre centrala fantomă. Cum s-au irosit ani și bani pentru o centrală electrică care nu se mai termină

Ministrul energiei Bogdan Ivan a anunţat, miercuri la Guvern, că intenţionează să rezilieze contractul încheiat de Romgaz cu firma spaniolă Duro Felguera pentru construirea centralei pe gaze de 430 MW de la Iernut şi că va cere executarea garanţiei de bună execuţie, al cărei cuantum se ridică la „ordine de zeci de milioane de lei”, după cum a precizat ministrul.

Proiectul, demarat printr-un contract semnat în 2016 între Romgaz şi asocierea Duro Felguera – Romelectro, prevedea proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a unei centrale cu ciclu combinat pentru suma de 268 milioane de euro plus TVA. Termenul iniţial de finalizare era 2020, însă lucrările au suferit amânări şi întreruperi repetate.

Contractul cu Duro Felguera a mai fost reziliat o dată în 2021, pe motiv că asocierii „nu i-au fost îndeplinite obligaţiile contractuale”, iar în primăvara anului trecut a fost semnat un nou acord tot cu firma spaniolă pentru reluarea lucrărilor. Nici această reluare nu a condus la punerea în funcţiune, iar, potrivit informărilor, creditorii au solicitat insolvenţa Duro Felguera. De asemenea, presa a relatat că societatea spaniolă era investigată în Spania într-un caz de corupţie cu implicaţii internaţionale, menţionat la momentul semnării iniţiale a contractului.

Există însă date contradictorii privind gradul de execuţie al centralei. Reprezentanţi ai Romgaz şi fostul ministru al energiei Sebastian Burduja afirmau în luna mai că lucrările s-ar fi realizat în proporţie de 97–98%. În schimb, Bogdan Ivan a spus că, în urma unei analize la faţa locului, mai rămâne „un rest de execuţie” sub 10% şi că pentru finalizare ar fi necesare 6–9 luni de lucrări. Un document al Romgaz din 31 iulie 2024 menţiona un „progres total al execuţiei investiţiei” de aproximativ 91%, calculat ca sumă a execuţiei contractului iniţial şi a noului contract.

Ads

Ministrul a subliniat că analiza privind stadiul real al lucrărilor se face „la faţa locului, nu din birou, din Bucureşti”, iar în prezent autorităţile verifică exact cât mai este de făcut înainte de a decide paşii administrativi şi juridici pentru reziliere şi executarea garanţiei.

Istoria proiectului mai cuprinde şi transformări în rândul partenerilor: Romelectro, asociat iniţial, a intrat între timp în insolvenţă, iar procedurile şi modificările contractuale din ultimii ani au făcut ca, până în prezent, data finalizării să rămână neclară.

Ads