Explicațiile Guvernului despre centrala fantomă. Cum s-au irosit ani și bani pentru o centrală electrică care nu se mai termină

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 15:54
252 citiri
Explicațiile Guvernului despre centrala fantomă. Cum s-au irosit ani și bani pentru o centrală electrică care nu se mai termină
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan FOTO HEPTA

Ministrul energiei Bogdan Ivan a anunţat, miercuri la Guvern, că intenţionează să rezilieze contractul încheiat de Romgaz cu firma spaniolă Duro Felguera pentru construirea centralei pe gaze de 430 MW de la Iernut şi că va cere executarea garanţiei de bună execuţie, al cărei cuantum se ridică la „ordine de zeci de milioane de lei”, după cum a precizat ministrul.

Proiectul, demarat printr-un contract semnat în 2016 între Romgaz şi asocierea Duro Felguera – Romelectro, prevedea proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuţia lucrărilor şi punerea în funcţiune a unei centrale cu ciclu combinat pentru suma de 268 milioane de euro plus TVA. Termenul iniţial de finalizare era 2020, însă lucrările au suferit amânări şi întreruperi repetate.

Contractul cu Duro Felguera a mai fost reziliat o dată în 2021, pe motiv că asocierii „nu i-au fost îndeplinite obligaţiile contractuale”, iar în primăvara anului trecut a fost semnat un nou acord tot cu firma spaniolă pentru reluarea lucrărilor. Nici această reluare nu a condus la punerea în funcţiune, iar, potrivit informărilor, creditorii au solicitat insolvenţa Duro Felguera. De asemenea, presa a relatat că societatea spaniolă era investigată în Spania într-un caz de corupţie cu implicaţii internaţionale, menţionat la momentul semnării iniţiale a contractului.

Există însă date contradictorii privind gradul de execuţie al centralei. Reprezentanţi ai Romgaz şi fostul ministru al energiei Sebastian Burduja afirmau în luna mai că lucrările s-ar fi realizat în proporţie de 97–98%. În schimb, Bogdan Ivan a spus că, în urma unei analize la faţa locului, mai rămâne „un rest de execuţie” sub 10% şi că pentru finalizare ar fi necesare 6–9 luni de lucrări. Un document al Romgaz din 31 iulie 2024 menţiona un „progres total al execuţiei investiţiei” de aproximativ 91%, calculat ca sumă a execuţiei contractului iniţial şi a noului contract.

Ministrul a subliniat că analiza privind stadiul real al lucrărilor se face „la faţa locului, nu din birou, din Bucureşti”, iar în prezent autorităţile verifică exact cât mai este de făcut înainte de a decide paşii administrativi şi juridici pentru reziliere şi executarea garanţiei.

Istoria proiectului mai cuprinde şi transformări în rândul partenerilor: Romelectro, asociat iniţial, a intrat între timp în insolvenţă, iar procedurile şi modificările contractuale din ultimii ani au făcut ca, până în prezent, data finalizării să rămână neclară.

Măsurile anunțate de ministrul Energiei Bogdan Ivan care ar reduce prețul energiei electrice și ar scădea facturile. Ce înseamnă preț dinamic VIDEO
Măsurile anunțate de ministrul Energiei Bogdan Ivan care ar reduce prețul energiei electrice și ar scădea facturile. Ce înseamnă preț dinamic VIDEO
Ministrul Energiei a anunțat joi, 4 septembrie, măsuri pentru reducerea prețului energiei electrice, ajuns unul dintre cele mai mari din UE. Ministrul a precizat că doar 51% din factura...
Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
Investiția de 11 miliarde de euro care ar urma să transforme România în exportator net de energie. În câți ani se vor vedea efectele asupra bugetului
Președintele României, Nicușor Dan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și directorul general al companiei Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, au participat, în ziua de 3 septembrie 2025, la...
#centrala electrica, #Guvernul Romaniei, #bogdan ivan , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Spitalele franceze, in alerta. Marturia unui medic roman despre pregatirile pentru un eventual conflict in Ucraina
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gabi Torje, primul care a reactionat dupa transferul lui Ianis Hagi: "Foarte multi bani!"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explicațiile Guvernului despre centrala fantomă. Cum s-au irosit ani și bani pentru o centrală electrică care nu se mai termină
  2. Politolog, despre poza cu Năstase și Dăncilă în spatele dictatorilor: „Când nu sunt lideri de top, se mulțumesc cu rebuturi politice”
  3. Grindeanu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”
  4. Un parlamentar a uitat că a trecut de la Opoziție la Putere. A semnat din greșeală pentru moțiunea de cenzură
  5. Oana Țoiu, acuzată că a declanșat un scandal diplomatic cu China. „Sunt convinsă că, atunci când a mers la Moscova, la două luni după anexarea Crimeei, i-a bătut obrazul lui Putin”
  6. Parlamentarii nu s-au urnit la citirea moțiunilor de cenzură. Sala, mai mult goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” VIDEO
  7. Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
  8. România între China și Rusia: ce jocuri (poate) face
  9. Zelenski și aliații europeni îl vor suna pe Trump. Nicușor Dan va participa la ”Coaliția Voluntarilor” prin videoconferință
  10. Unii dintre cei mai bine plătiți angajați ai statului se aliază cu AUR pentru a-și păstra beneficiile. Legăturile cu PSD și PNL INVESTIGAȚIE