Ministerul Energiei a început procedurile de executare a garanției de bună execuție a constructorului Duro Felguera pentru centrala de la Iernut. „Trebuia să fie gata din 2020”

Ministerul Energiei, în subordinea căruia se află Romgaz, a transmis că centrala electrică de la Iernut ar putea să fie finalizată abia anul viitor.

Ministrul Bogdan Ivan a anunțat că au început procedurile de executare a garanției de bună execuție a constructorului spaniol Duro Felguera, antreprenorul general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a companiei de stat Romgaz, ridicată în proporție de 98%, care ar fi trebuit să fie gata încă din urmă cu 5 ani, potrivit Profit.ro.

„Iernutul trebuia să fie gata din 2020. Am fost acolo, am văzut ce e, am vorbit cu constructorul. Am pornit toate procedurile pentru a executa scrisoarea de garanție (de bună execuție – n.r.) din partea lui”, a declarat Ivan la Antena 3.

Acest lucru înseamnă că beneficiarul, în acest caz statul, a început procesul legal și financiar prin care reține sau încasează garanția depusă de constructor pentru a acoperi eventuale probleme legate de calitatea lucrărilor sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

Contractul prevede ca garanții, la rândul său, bilete la ordin emise de Duro Felguera, precum și un cont bancar cu suma de circa 33,3 milioane lei, constând în încasări din ″relația contractuală cu beneficiarul″, scrie sursa citată.

Potrivit șefului companiei de stat românești, Răzvan Popescu, cei de la Duro Felguera au notificat Romgaz că vor să suspende lucrările, nemaiavând bani să le susțină.

Valoarea contractului de finalizare a noii centrale de la Iernut, semnat în 2023, este de circa 70 de milioane euro, cu garanții de 17,5 milioane de euro. Datele publice ale Registrului Național de Publicitate Mobiliară arată că sucursala din România a spaniolilor, Duro Felguera SA Gijon Spania, Sucursala București, are contract de garanție cu compania financiară ZKL Invest LTD, înregistrată în Marea Britanie și controlată de italianul Agostino Luongo.

Valoarea contractului a fost majorată

Contractul privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a centralei de la Iernut, încheiat între Romgaz și Duro Felguera, a fost majorat, printr-un act adițional, cu suma de 10,487 milioane lei, reprezentând valoarea serviciilor suplimentare de asistență tehnică prestate de subcontractorul General Electric, informa în luna martie Romgaz.

'SNGN Romgaz SA informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în data de 28 martie 2025, a fost încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023 având ca obiect 'Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze' încheiat cu Duro Felguera SA. Încheierea Actului adițional a fost aprobată în prealabil de Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA. (...) Prin Actul adițional nr. 2 se majorează prețul Contractului cu suma de 10.487.880 RON reprezentând valoarea serviciilor suplimentare de asistență tehnică prestate de subcontractorul General Electric', se menționează în raport.

Potrivit sursei citate, în consecință, garanția de bună execuție a contractului se va suplimenta corespunzător, celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate.

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz și Duro Felguera Spania au încheiat în data de 5 aprilie 2023 contractul privind finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții 'Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze', în valoare de 344,926 milioane lei (fără TVA), care prevedea constituirea de garanții de 17,5 milioane euro.

