Centrala nucleară de la Cernavodă va fi pornită și reconectată la Sistemul Energetic Național, după ce nivelul Dunării a crescut considerabil

Autor: Daniel Groza
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 11:42
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Centrala nucleară de la Cernavodă va fi pornită și reconectată la Sistemul Energetic Național, după ce nivelul Dunării a crescut considerabil
Centrală nucleară de la Cernavodă FOTO Facebook/ Nuclearelectrica

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar urma să fie reconectată vineri la Sistemul Energetic Național, după demararea procedurilor de repornire, în contextul îmbunătățirii condițiilor de funcționare. Reluarea activității Unității 2 rămâne însă condiționată de creșterea susținută a nivelului Dunării.

'În urma întrunirii condițiilor minime necesare, astăzi, 4 noiembrie 2026, au fost demarate acțiunile specifice pentru pornirea Unității 1 a CNE Cernavodă. Resincronizarea Unității 1 la Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru vineri, 6 noiembrie 2026. Pornirea unei unități nucleare este o operațiune complexă, strict procedurată și se desfășoară cu respectarea riguroasă a cerințelor de securitate nucleară', au anunțat într-un comunicat reprezentanții Nuclearelectrica.

Importantă pentru stabilitatea sistemului energetic

Mihai Gioară, directorul general al companiei, a precizat, în comunicat, că reconectarea unității la SEN este necesară pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului.

Pe toată durata opririi, specialiștii centralei au derulat activități specifice pentru menținerea unităților în condiții sigure.

'Acest context ne determină să continuăm măsurile deja începute, pentru a putea răspunde corespunzător, dacă astfel de circumstanțe se vor repeta. Împreună cu autoritățile competente și partenerii, lucrăm la soluții concrete pe termen scurt, mediu și lung, care să crească disponibilitatea instalațiilor în situația reapariției unui eveniment similar și să îi reducă efectele. Acesta este angajamentul Nuclearelectrica pentru perioada următoare', a precizat Mihai Gioară.

Când ar putea fi repornit și reactorul 2

Funcționarea Unității 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație. Prin urmare, pornirea Unității 2 depinde de o creștere susținută a nivelului Dunării. Odată îndeplinite aceste condiții, Unitatea 2 va putea fi repornită și sincronizată ulterior la SEN, a explicat Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unitățile 1 și 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe și utilizează uraniu natural drept combustibil și apa grea ca moderator și agent de răcire. Cu cele două unități în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România.

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