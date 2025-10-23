Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești

Ministerul Energiei caută cofinanțare din partea unor aliați din regiune pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, în negociere cu Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energie Bogdan Ivan joi, 23 octombrie.

„Un punct foarte important este cel referitor la finanțările din partea UE pe tot ceea ce înseamnă Fond pentru Modernizare, în care vreau obligatoriu să includem gazul, pentru că nu avem altă sursă, în momentul de față, pentru a produce energie electrică în bandă, în afară de hidro. Romgazul face o treabă extraordinară cu ceea ce a început să facă în Marea Neagră, cu Neptun Deep, cu Caragele. Avem gazul nostru și vrem să îl folosim cât mai mult în România pentru a aduce plus valoare. Pentru asta avem nevoie de investiții și în infrastructură, dar și în noi centrale de cogenerare pe gaz care să producă energie electrică.

De asemenea, toată lumea a fugit de nuclear în ultimii ani și acum se demonstrează, pe date, că nuclearul reprezintă o sursă de energie în bandă care este stabilă și ieftină. Din acest punct de vedere, în ultimele trei luni, în negocierea cu cei din Comisia Europeană, caut alți aliați în toată regiunea pentru a impune inclusiv posibilitatea de a finanța cu bani pentru Fondul pentru Modernizare reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și SMR, în România”, a spus Bogdan Ivan, la evenimentul „Energie pentru Romania”, organizat de Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica.

Totodată, el a subliniat că sistemul energetic național este o componentă care are legătură cu securitatea națională, cu fiecare produs sau serviciu pe care românii îl cumpără.

„Astăzi, în comparație cu 2019, când ponderea costului energiei electrice era de doar 2% în orice produs, în medie, în Uniunea Europeană și în România automat, astăzi e de 10%, de cinci ori mai mult. Este evident că prețul energiei electrice și a gazelor naturale impactează puterea de cumpărare a fiecărui român, impactează competitivitatea companiilor noastre care, atunci când se duc să oferteze în afara țării, să își vândă produsele industriale făcute în România, având un cost mediu pentru consumatorul industrial de 110 euro comparativ cu Elveția, care are 30-40 euro, cu Spania (25-30 euro), e foarte greu să concurezi cu ei. Nu mai vorbesc de țările din Orientul Mijlociu sau de Asia Îndepărtată. Sistemul energetic nu e doar despre energie sau gaze, ci despre economia României, despre modul în care noi putem să fim un campion economic”, a adăugat ministrul.

