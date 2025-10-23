Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești

Autor: Aniela Manolea
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:53
270 citiri
Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, despre finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă FOTO Facebook /Bogdan Ivan Gruia

Ministerul Energiei caută cofinanțare din partea unor aliați din regiune pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și a Reactoarelor Modulare Mici (SMR) cu bani din Fondul pentru Modernizare, în negociere cu Comisia Europeană. Anunțul a fost făcut de ministrul Energie Bogdan Ivan joi, 23 octombrie.

„Un punct foarte important este cel referitor la finanțările din partea UE pe tot ceea ce înseamnă Fond pentru Modernizare, în care vreau obligatoriu să includem gazul, pentru că nu avem altă sursă, în momentul de față, pentru a produce energie electrică în bandă, în afară de hidro. Romgazul face o treabă extraordinară cu ceea ce a început să facă în Marea Neagră, cu Neptun Deep, cu Caragele. Avem gazul nostru și vrem să îl folosim cât mai mult în România pentru a aduce plus valoare. Pentru asta avem nevoie de investiții și în infrastructură, dar și în noi centrale de cogenerare pe gaz care să producă energie electrică.

De asemenea, toată lumea a fugit de nuclear în ultimii ani și acum se demonstrează, pe date, că nuclearul reprezintă o sursă de energie în bandă care este stabilă și ieftină. Din acest punct de vedere, în ultimele trei luni, în negocierea cu cei din Comisia Europeană, caut alți aliați în toată regiunea pentru a impune inclusiv posibilitatea de a finanța cu bani pentru Fondul pentru Modernizare reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și SMR, în România”, a spus Bogdan Ivan, la evenimentul „Energie pentru Romania”, organizat de Grupul Electrica, în parteneriat cu Fundația Electrica.

Totodată, el a subliniat că sistemul energetic național este o componentă care are legătură cu securitatea națională, cu fiecare produs sau serviciu pe care românii îl cumpără.

„Astăzi, în comparație cu 2019, când ponderea costului energiei electrice era de doar 2% în orice produs, în medie, în Uniunea Europeană și în România automat, astăzi e de 10%, de cinci ori mai mult. Este evident că prețul energiei electrice și a gazelor naturale impactează puterea de cumpărare a fiecărui român, impactează competitivitatea companiilor noastre care, atunci când se duc să oferteze în afara țării, să își vândă produsele industriale făcute în România, având un cost mediu pentru consumatorul industrial de 110 euro comparativ cu Elveția, care are 30-40 euro, cu Spania (25-30 euro), e foarte greu să concurezi cu ei. Nu mai vorbesc de țările din Orientul Mijlociu sau de Asia Îndepărtată. Sistemul energetic nu e doar despre energie sau gaze, ci despre economia României, despre modul în care noi putem să fim un campion economic”, a adăugat ministrul.

Cât de posibilă este o pană majoră de curent în România. Expert: „Niciun vecin nu are interesul să avem probleme pentru că se pot extinde rapid la ei”
Cât de posibilă este o pană majoră de curent în România. Expert: „Niciun vecin nu are interesul să avem probleme pentru că se pot extinde rapid la ei”
Niculae Havrileț, fost președinte ANRE, fost secretar de stat în Ministerul Energiei, fost director general la Electrica Distribuție, fost membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom, a...
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat joi, 23 octombrie, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui...
#centrala nucleara Cernavoda, #reactoarele 3 4 Cernavoda, #ministerul Energiei, #SMR, #bogdan ivan , #Centrala Nucleara Cernavoda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
  2. 5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”
  3. Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO
  4. La Sintești, "minunea" a ținut doar o săptămână. Atât i-a oprit pe "poluatori" raidul ministrei Mediului. Iar se ard deșeuri, anunță ONG-ul "Iar miroase"
  5. Miros de gaze pe patru scări ale unui bloc. Au fost evacuați 80 de locatari, precum și elevii unei școli din apropiere
  6. Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești
  7. Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
  8. "Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"
  9. Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
  10. Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile