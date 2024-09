Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunțat că unul dintre turnurile de răcire ale centralei nucleare Zaporojie, aflată sub controlul forțelor ruse în Ucraina, a suferit daune majore în urma unui incendiu care a avut loc luna trecută și este posibil să fie necesară demolarea acestuia, relatează Reuters.

Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, a făcut acest comentariu miercuri, în timpul celei de-a cincea vizite la uzina care a fost capturată de forţele ruse la scurt timp după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022. Moscova şi Kievul s-au acuzat în mod regulat reciproc că au atacat centrala şi că există riscul unui accident nuclear.

Grossi a postat un videoclip pe platforma de mesagerie X în care evaluează daunele în timp ce se afla în interiorul turnului de răcire.

As I conclude my fifth visit to Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, @IAEAorg remains steadfast in our mission to help ensure nuclear safety and security in Europe’s largest nuclear facility amidst ongoing conflict. pic.twitter.com/QFZDcmpd43