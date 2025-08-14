Alertă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a mobilizat mai multe echipaje de pompieri

UPDATE: Echipele de intervenție ale ISU care au ajuns la fața locului au descoperit că a ars un panou electric.

„Incendiul a fost lichidat”, a anunțat ISU Constanța.

Stirea inițială: Alertă joi dimineață la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după ce o alarmă de incendiu s-a declanșat la Unitatea 2, într-o cameră tehnică dintr-o clădire administrativă.

ISU Constanța a anunțat, joi, declanșarea alermei de incendiu la Unitatea 2 de la CNE Cernavodă.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a mobilizat mai multe echipaje de pompieri, care se deplasează la fața locului pentru intervenție și evaluarea situației.

