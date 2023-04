Prima centrală nucleară din Turcia, inaugurată prin videoconferință de Erdogan și Putin: ”Este cea mai mare investiție comună” VIDEO

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat joi, 27 aprilie, prin videoconferință, prima centrală nucleară din țara sa. La ceremonie a participat și omologul său rus, Vladimir Putin.

Centrala nucleară de la Akkuyu a fost inaugurată în contextul în care, peste trei săptămâni, în Turcia au loc alegeri prezindențiale.

”Turcia a ajuns în topul țărilor cu energie nucleară din lume, deși cu o întârziere de 60 de ani”, a spus Erdogan, adăugând că centrala de la Akkuyu este ”cea mai mare investiție comună” a Turciei împreună cu Rusia.

Potrivit președintelui, noua centrală va fi pe deplin operațională până în 2028 și va furniza 10% din consumul de energie electrică al Turciei. Proiectul Akkuyu va contribui anual cu 1,5 miliarde de dolari pentru a reduce importurile de gaze naturale din Turcia și va avea un ”impact pozitiv”, a adăugat Erdogan.

În timpul conferinței comune de presă, Putin a declarat că ar fi dificil să se vorbească despre ”succes” dacă nu ar exista lideri precum președintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit Digi24.

Putin and Erdogan held telephone talks. This was Erdogan's first appearance in public after a sharp deterioration in his health.

At some moment there were rumors that Erdogan had a heart attack. Turkish authorities had to urgently deny the rumors, but they did it so clumsily… pic.twitter.com/lb3nCios9y