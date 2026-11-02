O centrală solară care poate produce curent și după apus. Sistemul folosește căldură stocată și combustibil de rezervă

Compania americană 247Solar lucrează la un tip de centrală care încearcă să rezolve una dintre problemele energiei solare. Sistemul folosește oglinzi care urmăresc Soarele și concentrează lumina spre un receptor aflat într-un turn. Acolo, aerul este încălzit până la aproximativ 970 de grade Celsius.

Căldura nu este folosită doar pe loc. O parte este stocată în granule ceramice, asemănătoare ca dimensiune cu niște mingi de golf, și poate fi folosită mai târziu pentru producerea de energie.

Compania spune că această rezervă ar putea ține centrala în funcțiune între nouă și 20 de ore după apus, în funcție de configurație și de consum.

Energia este păstrată sub formă de căldură, nu în baterii

Diferența față de o centrală fotovoltaică obișnuită este importantă. Panourile solare produc direct electricitate, iar pentru perioadele fără soare au nevoie de baterii sau de o altă sursă de rezervă. Sistemul 247Solar păstrează energia sub formă de căldură și o folosește mai târziu.

Aerul fierbinte ajunge la un schimbător de căldură, care pune în mișcare o turbină și produce electricitate.

Ads

Dacă vremea rămâne nefavorabilă mai multe zile și energia stocată se termină, aceeași instalație poate continua să funcționeze folosind combustibili.

Asta înseamnă că centrala nu are nevoie de o instalație separată pentru perioadele în care energia solară nu este suficientă. 247Solar estimează că adăugarea acestei funcții de rezervă ar crește costul total al centralei cu mai puțin de 10%.

Sistemul poate furniza și căldură pentru industrie. Aerul care iese din instalație poate avea în continuare aproximativ 250 de grade Celsius și poate fi folosit în diferite procese industriale.

Primul proiect comercial este planificat în India și va avea o capacitate de aproximativ 1 MW. Instalația va fi folosită și pentru a vedea cum se comportă tehnologia în condiții reale. Compania lucrează deja și la o versiune mai mare, de 3 MW, construită din mai multe module.

Ads