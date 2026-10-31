Centrala Termoelectrică Iernut va produce energie pentru români începând de anul viitor. Ar trebui să atenueze criza din domeniu

Romgaz este prăgătită să operaționalizeze centrala de la Iernut FOTO Facebook/Dumitru Chisăliță

Centrala Termoelectrică Iernut ar urma să fie sincronizată cu Sistemul Energetic Național în primul trimestru din 2027 și să intre în operare comercială cel târziu la finalul primului semestru al anului viitor, potrivit estimărilor Ministerului Energiei.

Noua unitate, construită de Romgaz, va avea o capacitate instalată de 430 MW și este prezentată de autorități drept o investiție strategică pentru securitatea energetică a României. Centrala va putea contribui inclusiv la repornirea sistemului electric în cazul unor avarii majore, datorită tehnologiei „Black Start”.

Anunțul survine după ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a efectuat, în decursul acestei zile, o vizită de lucru la Centrala Termoelectrică Iernut, obiectiv strategic pentru securitatea energetică a României, în cadrul căreia au fost analizate stadiul implementării proiectului de investiții și etapele necesare finalizării și punerii în funcțiune a noii capacități de producere a energiei electrice, realizată de Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A.

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'Proiectul de dezvoltare a Centralei Termoelectrice Iernut, prin realizarea unei noi centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, cu o capacitate instalată de 430 MW, reprezintă una dintre investițiile strategice ale Romgaz în sectorul producerii energiei electrice. În cadrul discuțiilor, reprezentanții conducerii Romgaz și ai echipei tehnice au prezentat situația actuală a proiectului, progresele înregistrate în contractarea și execuția lucrărilor cu Romgaz, acționând ca și antreprenor general, precum și principalele obiective pentru perioada următoare (...)

După ce au fost prezentate, în cadrul vizitei, activitățile desfășurate de Romgaz în calitate de antreprenor general și stadiul contractelor încheiate și aflate în implementare, precum și progresele realizate de compania General Electric în șantier, există premise solide pentru a afirma că, până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială, în special în contextul în care în prezent și în perioada următoare se desfășoară activități necesare și utile pregătirii testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027', se menționează în comunicat.

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Potrivit sursei citate, finalizarea investiției de la Iernut va contribui la consolidarea securității energetice naționale, la diversificarea capacităților de producție și la creșterea flexibilității SEN, prin introducerea unei capacități moderne și eficiente de producere a energiei electrice.

Noua Centrală Termoelectrică Iernut are o capacitate instalată de 430 MW, deține o tehnologie modernă (ciclu combinat cu turbine cu gaze, care utilizează gazele naturale pentru producerea eficientă a energiei electrice), în timp ce eficiența electrică brută este de 56,4%.

De asemenea, centrala are în dotare sistemul 'Black Start' - echipamente destinate să permită pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă, o funcționalitate esențială pentru sprijinirea restaurării SEN în cazul unor avarii majore sau al unor întreruperi generalizate.

Ministerul de resort subliniază că amplasarea strategică a centralei, în zona centrală a României, are rol în susținerea alimentării cu energie electrică și reducerea riscului de congestii în rețeaua de transport.

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