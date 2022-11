Centrala Nucleară Zaporojie, deconectată de la alimentarea electrică

Centrala Nucleară Zaporojie a fost deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, din cauza bombardamentelor rusești – a anunţat, joi dimineaţă, compania nucleară ucraineană Energoatom.

Reprezentanţii companiei au precizat că generatoarele diesel au fost puse în funcţiune pentru a înlocui sursele externe de alimentare. Rezervele de combustibil disponibile pentru funcţionarea generatoarelor în acest mod vor fi suficiente pentru 15 zile.

On November 2, #Russian shelling damaged the last two high-voltage communication lines of the nuclear power plant in #Zaporizhzhia. The station switched to full blackout mode, all 20 diesel generators were switched on. pic.twitter.com/azu8vpfKax