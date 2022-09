Trupele ruse au refuzat accesul jurnaliştilor străini la centrala nucleară Zaporojie. Ce-au filmat inspectorii în interior VIDEO

Rusia nu a permis accesul jurnaliştilor care însoţeau echipa de inspectori a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala nucleară Zaporojie din sudul Ucrainei, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează vineri, 2 septembrie, dpa.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a fost de acord ca jurnalişti ucraineni şi străini să însoţească membrii misiunii AIEA la centrala nucleară ocupată de ruşi din sudul Ucrainei, pentru "ca lumea să afle adevărul", a afirmat Zelenski în mesajul său video difuzat joi seara.

Cu toate acestea, când echipa de inspectori a sosit la complexul centralei nucleare joi la prânz, ocupanţii ruşi nu le-au permis jurnaliştilor să intre în zonă, a mai spus Zelenski.

Afirmaţia sa este susţinută de imaginile transmise de televiziunea de stat rusă cu declaraţia de presă a lui Grossi în faţa centralei nucleare, în care singurele microfoane vizibile erau cele ale mass-mediei ruse. Şeful AIEA a publicat ulterior o înregistrare video pe Twitter.

I am finishing my first visit to #Ukraine ’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. @IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP . pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

Preşedintele ucrainean a afirmat că speră că misiunea AIEA va trage totuşi concluzii obiective în legătură cu această situaţie. ''Timp de mai bine de trei decenii, cinci centrale s-au aflat sub controlul specialiştilor noştri: centrala de la Cernobîl şi patru centrale de energie nucleară operative. AIEA nu a avut niciodată nimic de reproşat în legătură cu activităţile vreuneia dintre aceste centrale până când Rusia nu ne-a invadat teritoriul şi a adus cu ea nebunia'', a apreciat preşedintele ucrainean, citat de EFE.

''Când militarii ruşi vor părăsi în cele din urmă teritoriul centralei nucleare, când îşi vor lua cu ei armele, muniţiile, când vor înceta să mai bombardeze Enerhodar (oraşul situat în apropierea centralei - n.r.) şi zonele adiacente, şi când vor înceta provocările, centrala Zaporojie va putea funcţiona din nou în deplină siguranţă, ceea ce s-a întâmplat întotdeauna atunci când s-a aflat sub controlul Ucrainei'', a subliniat preşedintele ucrainean, care şi-a reiterat totodată apelul pentru demilitarizarea totală a centralei nucleare.

"Acesta este scopul eforturilor ucrainene şi internaţionale", a conchis Zelenski.

De altfel, Zelenski a criticat faptul că Grossi nu a cerut demilitarizarea centralei nucleare Zaporojie, scrie EFE. Pentru preşedintele ucrainean, ''cheia a ceea ce ar trebui să se întâmple este demilitarizarea perimetrului în care se află centrala. Acesta este chiar obiectivul eforturilor ucrainene şi internaţionale'' la această centrală unde poate avea loc un accident din cauza bombardamentelor din zonă.

''Mai rău este că încă nu am auzit apeluri corespunzătoare ale AIEA (în acest sens). Deşi am vorbit despre aceasta cu domnul Grossi la reuniunea noastră din Kiev. Aceasta este cheia (...) S-a spus clar: demilitarizarea şi controlul total (al centralei Zaporojie) deţinut de specialişti ucraineni în chestiuni nucleare'', a insistat Zelenski.

Un alt film a apărut pe Twitter, care confirmă precedentele filmări pe ascuns realizate în incinta complexului. Imaginile arată vehicule militare parcate în apropierea reactorului.

"The key things I needed to see, I saw", - head of @iaeaorg @rafaelmgrossi while visiting Zaporizhzhia nuclear power plant

He said in a few hours mission was able to gather a lot of important information.

International atomic agency will leave its representatives on plant. pic.twitter.com/BJfTX7N9Ve