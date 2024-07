42 de centre de plasament vor fi desființate până la sfârșitul anului

În calitate de fost vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), am militat pentru desființarea acestor instituții vechi care au produs multă suferință copiilor abandonați și reprezintă o istorie neagră a României. Printre negocierile purtate cu fostul ministru al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, am militat pentru ca Legea 191/2022 să fie deblocată și votată în parlament pentru a se asigura că viitoarele generații de copii abandonați sau lipsiți temporar de familie nu vor mai locui în aceste instituții de ocrotire.

Având în vedere prevederile legii 191/2022, pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, centrele de plasament trebuie să fie desființate în maximum 2 ani (în cazul în care fac dovada existenței unui proiect aflat în curs pentru desființarea centrelor de plasament).

Am avut mai multe poziții publice, poziții care n-au adus satisfacție celor de la Hope and Homes For Children România (HHC), care la rândul lor au făcut presiuni către Federația Organizațiilor Naționale pentru Protecția Copilului (FONPC) să emită un memoriu prim-ministrului și ministrului Gabrielei Firea prin care informează despre riscurile poziției mele publice. Am fost și rămân ferm, desființarea centrelor de plasament se putea realiza în maximum 6 luni însă alții au avut interese pentru a le prelungi existența. Nu comentez mai mult. Pot însă, la un moment dat, să vă fac un calcul matematic din ambele părți și stat și privat.

Ads

Copiii lipsiți temporar sau definitiv de familie au dreptul la o familie, centrele de plasament sunt „niște morminte pentru sufletul copiilor crescute în ele”, cum spunea Gheorghe Banu (1942, fost ministru, Ministerul Sănătății și Ocrotirii Sociale). Pornind de la textul lui Ghe. Banu, cunoscând munca celor de la Vocea Copiilor Abandonați, Consiliul Tinerilor Instituționalizați și a organizației Zâmbește pentru Viitor, am adresat mai multe întrebări Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu privire la desființarea centrelor de plasament, iar mai jos veți găsi situația centralizată la nivel național și când estimează ei că se vor desființa cu adevărat toate centrele de plasament.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 191/2022, s-a pus în mișcare un efort comun menit să aducă schimbări semnificative în sistemul de protecție a copilului din România. Prin mobilizarea și implicarea societății civile, s-a reușit să se exercite presiune asupra autorităților publice județene și să se obțină desființarea a 56 de centre de plasament la nivel național, pentru perioada 2022 - 2024. Totodată, până la sfârșitul anului alte 42 centre de plasament se vor închide. Acest succes va avea un impact pozitiv de durată asupra copiilor care, din diverse motive, au fost lipsiți temporar sau definitiv de sprijinul familial. Aceștia vor fi acum găzduiți în centre rezidențiale sau în apartamente special destinate acestui scop, conform prevederilor art. 123, din Legea 272/2004 și modificările și completările ulterioare.

În urma acestor modificări legislative și a eforturilor depuse de toți cei implicați, se deschide calea către o protecție sporită a drepturilor copiilor vulnerabili și o îmbunătățire semnificativă a calității vieții acestora. Acest demers reprezintă un pas important în direcția construirii unei societăți mai juste și empatice.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads