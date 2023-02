DGASPC Cluj: Reforme instituționale fără fond la Gherla

.com

Centrele de plasament din Gherla sunt în atenția publicului, după ce educatori din aceste instituții au decis să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă zilnic. Potrivit informațiilor oferite de aceștia, în cele 11 centre de plasament din Gherla sunt găzduiți în jur de 75 de copii și tineri, care au fost orfani sau abandonați de părinți și care se află în grija statului până la o anumită vârstă. În mod normal, aceștia ar trebui să urmeze o formă de învățământ, însă situația din centre este departe de a fi ideală.

Educatorii spun că sunt nevoiți să facă față unor probleme serioase, iar condițiile de lucru sunt extrem de dificile. Din cauza numărului insuficient de personal, aceștia sunt nevoiți să facă multe sarcini care nu ar trebui să le revină lor, precum pregătirea mâncării și curățarea locurilor de cazare. De asemenea, educatorilor le este dificil să îndeplinească sarcina principală pe care o au, aceea de a ajuta tinerii să se integreze în societate. Cei mai mulți dintre aceștia sunt nemulțumiți de statutul nefericit pe care îl au și manifestă frustrări, inclusiv prin rebeliune, insubordonare sau excese.

Conform informațiilor oferite de Sindicatul ProLex, în aceste centre au avut loc diverse evenimente neplăcute, cum ar fi plecarea unor adolescenți fără să spună unde se duc sau intrarea unora în anturaje dubioase, în care se consumă alcool și substanțe interzise. De asemenea, au existat conflicte între tineri sau cu educatorii, iar unii educatori au ales să se pensioneze anticipat sau să-și dea demisia.

Este important de menționat faptul că pentru un post de educator în centrele de plasament se solicită studii superioare, însă concursurile pentru ocuparea acestor posturi rămân fără candidați. De asemenea, educatori susțin că nu primesc sprijinul necesar din partea conducerii DGASPC Cluj, care nu îi ascultă și nu ia măsuri în vederea rezolvării problemelor.

În cazul în care educatori întâmpină diverse probleme la centru, aceștia au obligația să anunțe întâi conducerea DGASPC și abia apoi, dacă e cazul, Poliția sau Ambulanța. Cu toate acestea, educatorii se simt neputincioși în fața problemelor din centre, iar soluțiile pe care le au la dispoziție sunt limitate.

Pentru a lămuri aspectele sesizate, care sunt cât de poate de grave și de serioase, s-a încercat să se ia legătura cu șefa DGASPC Cluj, Nicoleta Molnar. Aceasta a răspuns la telefon că este foarte ocupată (oare cu ce altceva?) și că nu are timp să se întâlnească cu reporterul ProLex.

O adresă trimisă DGASPC Cluj cu problemele ridicate în centrele de plasament din Gherla a primit un răspuns sec: „Totul se desfășoară conform legislației în vigoare”.

Platforma Păgân Acceptance, organizație din 2018, fondată de THE NEW PAGAN DAWN prin Programul Pagan Active Citizen Fund, ce își propune să dezvolte comunitățile minoritare din România prin solidaritate și încredere reciprocă, rezultate din activitățile sociale, o prezența pe scenă culturală alternativă, precum si o atenție deosebită acordată diverselor grupuri sociale defavorizate a dat un comunicat prin director executiv Olteanu Cosmin privind această situație.

”Ne exprimăm îngrijorarea față de situația sistemului de protecție a copilului și tinerilor instituționalizați din Cluj, în urma așa-numitei "reforme instituționale".

Dilema este una majoră și constă în faptul că această reformă, inițiată și pusă în aplicare de către Consiliul Județean Cluj, a avut efecte devastatoare asupra vieții, integrității și securității copiilor și tinerilor instituționalizați, precum și asupra personalului educativ.

Reducerea exorbitantă a personalului, îngreunarea atribuțiilor educatorilor și supra-solicitarea lor, degradarea raportului dintre educator-copil/tânăr instituționalizat și dificultatea de relaționare între conducere și personalul educativ au condus la probleme grave și, în cele din urmă, la colapsul sistemului de protecție a copilului.

Aceste probleme nu sunt la nivelul copiilor, tinerilor sau educatorilor, ci se datorează acțiunilor deplorabile ale celor care au pus în aplicare această reformă. Sistemul de protecție a copilului din Cluj a ajuns o ruină și trebuie să fie reconstruit din temelii pentru a-și îndeplini rolul esențial în societatea românească.

Ne solidarizăm cu toți educatorii si personalul din sistemul de protecție a copilului din Cluj care își exprimă nemulțumirile și își doresc implicarea activă în viața copiilor și tinerilor instituționalizați. Vă asigurăm că aveți susținerea noastră și suntem de partea voastră în această luptă pentru drepturile și protecția acestor copii vulnerabili.

Platforma Păgân Acceptance consideră că este necesară o acțiune urgentă din partea autorităților competente pentru a remedia situația alarmantă în care se află sistemul de protecție a copilului. În calitate de cetățeni, activiști, persoane publice, demnitari și jurnaliști, trebuie să rămânem vigilenți și să continuăm să atragem atenția asupra acestei probleme majore, pentru a ne asigura că copiii și tinerii instituționalizați primesc protecția și sprijinul necesar pentru a-și construi un viitor mai bun.”

Disclaimer: Articol în curs de actualizare. Situația reprezintă o povestire exhaustivă a persoanei sursă și este în curs de actualizare. Această nu antrenează opinia Redacției sau jurnalistului, rolul presei fiind acela de a informa publicul, de a fi o platformă de exprimare a cetățenilor și de a fi câinele de pază al democrației.

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Olteanu Cosmin este un jurnalist cu o experienta de 5 ani in presa, colaborator al Ziare.com si redactor la Redactia ROPAGANISM si Platforma Medium. El acopera teme precum Politica, Drepturile omului, Culte si Actualitate. Cosmin este, de asemenea, un teolog, antreprenor, activist roman impotriva discriminarii bazate pe religie si fondatorul Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN. Este student la Facultatea de Teologie Romano-catolica si la Facultatea de Drept a Universitatii Bioterra din Bucuresti.

