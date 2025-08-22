Centrul de Arși de la Floreasca devine doar o unitate funcțională de arși. Anunțul lui Rogobete: ”Situația de aici să nu se mai repete”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că Centrul de Arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de centru și devine unitate funcțională de arși, după scandalul din ultima perioadă. Aici vor fi tratați pacienți „într-o anumită limită de arsură”, spune ministrul, care a declarat că legislația va fi schimbată astfel încât situația de la acest spital să nu se repete.

„În spațiul public, în ultima perioadă, au existat numeroase presiuni pentru tratarea pacienților cu arsuri grave în România, am demarat atunci un control la toate unitățile din țară și, în următoarele două săptămâni, estimez eu, vom modifica legislația astfel încât situația de la spitalul Floreasca să nu se mai repete sau să fie limitată cât se poate de mult”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că ancheta în cazul Spitalului Floreasca este derulată de Parchet.

„Ancheta este, în momentul de față, derulată de către Parchet și nu vă pot da detalii suplimentare”, a precizat Rogobete.

Alexandru Rogobete a mai spus că Centrul de Arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de Centru.

„Centrul de Arși de la Floreasca și-a pierdut calitatea de centru și devine unitate funcțională de arși, adică va trata pacienți cu arsuri într-o anumită limită de arsură și de complexitatea cazului”, a declarat Alexandru Rogobete.

Cazul Laviniei, internată 53 de zile în Centrul de Arși Floreasca

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuința sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din București, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, și ea pacientă în spitalul bucureștean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unității sanitare, acuzații grave privind modul în care sunt gestionați marii arși. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că ușile rezervelor pacienților critici sunt ținute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar și fără mască sanitară.

Aparținătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutați de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că nu a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Infecții nosocomiale și candida auris la Spitalul Floreasca

Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu șapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arși, scrie Europa Liberă. Un pacient care a fost internat la Chirurgie Cardiovasculară și care a fost confirmat cu această ciupercă, dar și cu alte infecții nosocomiale, a murit în decembrie. Cazul nu apare în evidența autorităților sanitare, dar familia pacientului a depus plângere.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, în urmă cu o săptămână, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arși al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul, întrucât în referatul de verificare inițial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unității sanitare în referatul de aprobat al Direcției de Sănătate Publică”. Ministrul a spus că, pe scurt, în urma controlului, a reieșit că nu există „sistem de ventilație HVAC”, deși în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca și de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcția de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente”.

