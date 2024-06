Tensiuni într-un centru de detenție din Rusia. Angajații, luați ostatici de deținuți VIDEO

Mai mulţi deţinuţi dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, în sudul Rusiei, au luat ostatici doi angajaţi, a anunţat duminică, 16 iunie, Serviciul Penitenciar Federal într-un mesaj preluat de Reuters din aplicaţia Telegram.

Ei au reuşit să înceapă negocieri cu autorităţile şi solicitat să li se aducă un automobil cu care să fie lăsaţi să plece, informează presa rusă. Imagini de la faţa locului arătau că drumurile din împrejurimi au fost blocate.

Canalul de Telegram Baza a difuzat iniţial informaţia că sunt implicaţi şase deţinuţi, dintre care unii sunt deja condamnaţi pentru infracţiuni legate de terorism.

Ulterior, aceeaşi sursă cu legături cu instituţiile de ordine publică din Rusia a revenit cu precizarea că este vorba de cinci deţinuţi care afirmă că susţin Statul Islamic (SI).

Reuters nu a fost în măsură să verifice din surse independente informaţiile furnizate de Baza.

Serviciul Penitenciar comunicase înainte de negocieri că "instituţia funcţionează ca de obicei", iar "situaţia este sub control" şi au fost solicitate forţe de intervenţie.

Russian media report that in Russian Rostov, convicts have taken prison employees hostage.

The center of Rostov has been closed for traffic. Russian special services are approaching the prison.

Reportedly, several of the convicts were convicted for their connections with ISIS. pic.twitter.com/HqLlMbI8li