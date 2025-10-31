Estimări optimiste pentru o parte din Autostrada Bucureștiului: „Vizăm finalizarea cu aproximativ 6 luni înainte de termen” FOTO/VIDEO

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a prezentat vineri, 31 octombrie, informații despre stadiul lucrărilor pe lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Traseul, care are o lungime de 17,5 kilometri, între A1 și DN1, ar putea fi finalizat cu șase luni înainte de termen.

„Evoluția șantierului Lotului al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord este una bună iar lucrările, pe anumite sectoare, sunt în avans față de graficul contractat. Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna martie a acestui an, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, totuși, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni (Mai-Iunie 2026)”, estimează secretarul de stat Scrioșteanu într-o postare pe Facebook.

Lotul 1, de la Dragomirești la Corbeanca, pe teritoriul județelor Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și Giurgiu (Joița, Săbăreni), este un segment de circa 5 kilometri între cele două drumuri naționale care ar lungi traseul A0 potențial folosit pentru conexiunea cu A3, autostrada înspre Ploiești.

Potrivit oficialului de la Transporturi, asocierea de constructori Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management este bine mobilizată în teren, cu „722 de muncitori și 268 de utilaje, la care se adaugă peste 300 de camioane pentru transportul materialelor”.

Execuția lucrărilor a început în martie 2025, iar darea în trafic a lotului este planificată la sfârșitul anului 2026.

Când va fi gata integral A0

Finalizarea întregului inel de autostradă al Bucureștiului ar urma să aibă loc până cel târziu la sfârșitul anului 2026.

În prezent, în afară de lotul 1 din A0 Nord, mai sunt în lucru două loturi, respectiv lotul 3 Nord, în lungime de 8,6 kilometri, între DN2 (Afumați) și DN3 (Cernica) și lotul 4 Nord, în lungime de 4,47 de kilometri, între DN3 și A2.

