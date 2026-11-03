Vești bune pentru șoferi. Traficul pe Autostrada de Centură a Capitalei se deschide miercuri. VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 17:04
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Vești bune pentru șoferi. Traficul pe Autostrada de Centură a Capitalei se deschide miercuri. VIDEO
Vești bune pentru șoferi. Traficul pe Autostrada de Centură a Capitalei se deschide miercuri. FOTO Captură video Facebook/ Cristian Pistol

Circulația pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord va fi deschisă miercuri, anunță Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cele două loturi dintre Afumați și Glina au o lungime totală de 13 km și se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0.

Inaugurarea fusese inițial anunțată pentru 26 octombrie 2026 de către fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, însă a fost amânată de CNAIR pe motiv că mai trebuiau executate unele lucrări.

"Mâine, de la ora 14:00, deschidem circulația pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord! Cele două loturi dintre Afumați și Glina, cu o lungime totală de 13 km, se adaugă celor peste 70 km pe care se circulă deja pe ambele semiinele ale A0 (Autostrada de Centură a Bucureștiului).

Odată cu deschiderea lor, A0 asigură legătura directă dintre A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța, fără ca traficul să mai treacă prin actuala centură a Capitalei", arată, marți, 3 noiembrie, Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că deschiderea circulației pe loturile 3 și 4 ale A0 Nord constituie un pas extrem de important pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Capitalei, care va asigura o alternativă sigură și modernă atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru cel local (București - Ilfov).

"Am dat în trafic cele două loturi doar după finalizarea tuturor lucrărilor de siguranță rutieră", spune Pistol.

Conducerea CNAIR a amânat deschiderea circulației pe cele două loturi, aducând drept argument că mai trebuie executate lucrări de montare a unor parapete de protecție, fiind necesară și finalizarea lucrărilor la sistemele de preluare a apelor pluviale.

Construirea celor două loturi a costat 710 milioane lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

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