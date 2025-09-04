Centura Comarnicului nu va fi gata nici anul acesta, spre disperarea șoferilor care stau la cozi uriașe în drum spre munte. Când va fi finalizat drumul

Termenul pentru finalizarea lucrărilor pe Centura Comarnic se amână iarăși, cu șase luni față de ultimul termen estimat.

Astfel, varianta ocolitoare, care este esențială pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei, va fi finalizată abia în vara lui 2026.

„Vă informăm că lucrările ce fac obiectul proiectului „Proiectare și execuție ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic” au fost reaprobate prin HG 575/2025, ce cuprinde consolidările necesare stabilizării terenului.

Estimăm obținerea ultimei Autorizații de Construcție în octombrie 2025 și finalizarea lucrărilor în vara anului 2026”, a transmis președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Daniel Nanu, pentru Economedia.

Proiectul la centura orașului Comarnic a început cu mare fast în toamna lui 2023, dar fără a avea avizele complete.

Fostul președinte al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, anunța atunci că lucrările vor fi terminate în doar un an (la finalul lui 2024), dar, după un an și jumătate, lucrările ajunseseră la 60%.

Potrivit contractului, care prevede 24 de luni termen de finalizare, centura ar fi trebuit să fie recepționată la finalul lui 2025, antreprenor fiind asocierea de constructori români Frasinul-Arthenis.

Valoarea totală a investiției aprobată în anul 2023 a fost de 340 de milioane de lei, dar Ministerul Transporturilor a aprobat în această primăvară o suplimentare a costurilor cu 130 de milioane de lei, până la valoarea totală de 470 de milioane, din care 430 de milioane pentru lucrări și materiale de construcții.

Centura Comarnic ocolește orașul prin zona de vest, iar la intersecțiile cu DN1 sunt prevăzute două sensuri giratorii.

Lucrarea prevede ridicarea a 3 poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și realizarea unui pasaj prin care centura să supratraverseze râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov.

Ads