Liderul USR, Cătălin Drulă, a transmis miercuri, 21 decembrie, că povestea Centurii Timişoara Sud este ”un eşec 100% Grindeanu/PSD”, fiind ”un proiect început strâmb, derulat prost şi reziliat mult prea târziu”.

Reacţia vine în contextul în care CNAIR a anunţat, miercuri, că a decis să rezilieze contractele cu Tirrena Scavi, lucru care va duce la întârzieri în executarea mai multor proiecte, printre care şi construirea Variantei de Ocolire Timişoara Sud.

”Povestea Centurii Timişoara Sud este un eşec 100% Grindeanu/PSD. Un proiect început strâmb, derulat prost şi reziliat mult prea târziu. Monumentul prostiei PSD la Transporturi. În 2017, Grindeanu premier PSD de la Timişoara, oprea actualizarea documentaţiei pentru Varianta de Ocolire Timişoara Sud la standard de 4 benzi cu intersecţii denivelate. Era musai după noile directive de la partid să se liciteze pe vechea documentaţie de centură în standardul de anii ‘60, cu o bandă pe sens şi intersecţii la nivel. Pretextul invocat: se va termina mai repede aşa. Am avertizat atunci în 2017 că e o idee mai mult decât proastă. Că drumul va fi gata mai târziu şi cu mai multe poticneli decât dacă actualizarea proiectului tehnic era dusă la capăt. Că nu se mai potriveşte realitatea din teren cu cea din proiectul vechi. Că un drum cu o bandă pe sens în anii 2020 va fi insuficient (şi ucigaş) ca centură a unui mare oraş ca Timişoara. Dar ăsta e PSD. Prostie în formă hotărâtă în loc de lucru aşezat. Au lansat licitaţia aşa, apoi cu chin au semnat un contract şi imediat realitatea a lovit. Toată zona periurbană a Timişoarei se schimbase între timp, au apărut cartiere, proiecte de drumuri de legătură noi (ex. Drumul Boilor, apt numit astfel în context)”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Ads

El a mai spus că „de un an de zile contractul e mai mult mort, 8% progres fizic în 12 luni, dar Grindeanu ministru la Transporturi n-a vrut să rupă pisica”.

„A aşteptat un moment înainte de Sărbători când lumea e cu gândul în altă parte şi anunţă acum rezilierea contractelor cu constructorul italian sufocat. Prea puţin, prea târziu şi prea stupid. Devizele PSD la guvernare, PSD la transporturi. Între timp raportează recorduri la hectar care sunt mai ales inflaţie de preţuri în construcţii. Şi proiectele merg din ce în ce mai prost. Mai scriu aici ceva poate totuşi bagă la cap: NU relicitaţi centura exact ca prima dată. Includeţi noduri denivelate civilizate acolo unde lipsesc, măcar la recontractare să nu mai fie aceleaşi probleme, deşi faptul că rămâne un drum primitiv 1+1 la un oraş mare european e tot o ruşine care nu se mai şterge… La Bucureşti pe Centură sectorul DN2-A2 e mort complet de un an de zile, de ce să aştepţi până în decembrie să-l reziliezi? Dar pe DN7-A1 celălalt sector e ok să circulăm tot pe binder? Să nu reuşeşti de mai bine de 1 an să contractezi un constructor? Cât o să îi ia lui Grindeanu cu ”dream team-ul” de divizia C să recontracteze aceste proiecte (Centura Timişoara, Craiova-Piteşti lot 1, Centura Bucureşti)? Din păcate, cel mai probabil şi peste 1 an le vom avea “în procedură de relicitare”. Dar tot probabil, asta va fi problema altuia. Cât de puţin să-ţi pese de infrastructură, totuşi? Nu pot decât să mă bucur că există PNRR, că există aceşti bani condiţionaţi şi că măcar ce-am pus acolo sunt obligaţi cumva de Comisie să facă. Mare lucru pentru România acest program!”, a completat liderul USR.

Ads

Având în vedere slaba mobilizare şi incapacitatea financiară a constructorului italian Tirrena Scavi de a continua proiectele pe care le derulează, managementul CNAIR a luat decizia de a rezilia contractele încheiate cu acest antreprenor. CNAIR precizează că la construirea Variantei de Ocolire Timişoara Sud sunt întârzieri majore în raport cu termenul de finalizare. Pe sectorul de centură a Bucureştiului, cuprins între DN 2 şi A2, acolo unde există un contract pentru lucrări de modernizare, progresul fizic este de doar 20,76%, iar conform termenului asumat prin contract obiectivul trebuia finalizat de mai mult de un an (04.08.2021). De asemenea, pe tronsonul 1 al drumului expres Craiova – Piteşti progresul fizic este de doar 57,06%, deşi termenul contractual de finalizare era 2022.

Ads