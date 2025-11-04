Veste bună pentru șoferi. Începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău. Drumul trebuia finalizat din 2023

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 10:48
255 citiri
Veste bună pentru șoferi. Începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău. Drumul trebuia finalizat din 2023
Centura Zalău Foto: Facebook/Lucian Bode

Fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode anunță că începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău, un drum de 5,5 kilometri cu o bandă pe sens.

Acesta este primul șantier chinezesc din România ce a fost demarat în anul 2020, iar lucrările trebuiau să fie finalizate din martie 2023.

„Veste bună pentru darea în trafic a Variantei Ocolitoare a Municipiului Zalău!

Sunt zile decisive pentru finalizarea acestui proiect. Astăzi, prin decizia directorului general al Companiei Naționale de Drumuri, a fost desemnată echipa care va realiza inspecția tehnică a lucrărilor executate în cadrul acestui proiect și care în perioada 4-6 noiembrie se va afla pe teren.

Conform procedurilor, această etapă este obligatorie înainte de darea în trafic a acestui obiectiv major de infrastructură”, a anunțat luni, 3 noiembrie, fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode pe Facebook.

„Pe ultima sută de metri”

Tot el a mai spus că „ne aflăm pe ultima sută de metri, iar Compania de Drumuri, împreună cu antreprenorul, au obligația să găsească cele mai bune soluții pentru a închide acest proiect.

VO Zalău este un proiect care a trenat prea mult timp din anul 2020 de când l-am deblocat.

Nicio întârziere nu mai poate fi acceptată!“, a adăugat Lucian Bode.

Constructor din China

Se pare că centura municipiului Zalău a fost prima șosea nouă din România care s-a făcut cu un constructor din China.

Contractul cu o valoare de 186 milioane de lei a fost dat încă din vara lui 2020

companiei SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L.

Lucrările la Centura Zalău au început în aprilie 2021 și trebuiau să fie finalizate din martie 2023. Proiectul este aproape gata acum, după mai mult de 4 ani.

