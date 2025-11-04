Veste bună pentru șoferi. Începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău. Drumul trebuia finalizat din 2023

Fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode anunță că începe recepția lucrărilor pe Centura Zalău, un drum de 5,5 kilometri cu o bandă pe sens.

Acesta este primul șantier chinezesc din România ce a fost demarat în anul 2020, iar lucrările trebuiau să fie finalizate din martie 2023.

„Veste bună pentru darea în trafic a Variantei Ocolitoare a Municipiului Zalău!

Sunt zile decisive pentru finalizarea acestui proiect. Astăzi, prin decizia directorului general al Companiei Naționale de Drumuri, a fost desemnată echipa care va realiza inspecția tehnică a lucrărilor executate în cadrul acestui proiect și care în perioada 4-6 noiembrie se va afla pe teren.

Conform procedurilor, această etapă este obligatorie înainte de darea în trafic a acestui obiectiv major de infrastructură”, a anunțat luni, 3 noiembrie, fostul ministru al Transporturilor Lucian Bode pe Facebook.

„Pe ultima sută de metri”

Tot el a mai spus că „ne aflăm pe ultima sută de metri, iar Compania de Drumuri, împreună cu antreprenorul, au obligația să găsească cele mai bune soluții pentru a închide acest proiect.

VO Zalău este un proiect care a trenat prea mult timp din anul 2020 de când l-am deblocat.

Nicio întârziere nu mai poate fi acceptată!“, a adăugat Lucian Bode.

Constructor din China

Se pare că centura municipiului Zalău a fost prima șosea nouă din România care s-a făcut cu un constructor din China.

Contractul cu o valoare de 186 milioane de lei a fost dat încă din vara lui 2020

companiei SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (CHINA) – SC GOOD PROOD S.R.L.

Lucrările la Centura Zalău au început în aprilie 2021 și trebuiau să fie finalizate din martie 2023. Proiectul este aproape gata acum, după mai mult de 4 ani.

