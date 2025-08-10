Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 10 August 2025, ora 21:06
601 citiri
Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
Contractul a fost semnat în 31.07.2020 FOTO Facebook/ Asociația Pro Infrastructură

Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură au transmis duminică seară, 10 august, într-o postare pe Facebook, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani.

”Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, transmit reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic este de 90%, dar plata s-a realizat pentru 60%.

”Încă din primăvara lui 2023 vă spunem că s-a spulberat (şi) în ţara noastră mitul vitezei chinezeşti în materie de drumuri. De aproape patru ani şi jumătate Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani”, au scris, duminică seară, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Contractul a fost semnat în 31.07.2020 şi are ordin de începere emis în 25.09.2020 cu 6 luni de proiectare şi 24 de execuţie. În acte, lucrările au început în 14.04.2021 şi ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2023 pe un drumeag cu o bandă pe sens lung de doar 5,53 kilometri.

”Mobilizarea a fost dintotdeauna mai mult decât ruşinoasă. Chiar şi acum, în ceasul al 13-lea, lipsesc giratoriul din capătul estic, stratul final de asfalt (uzura), rigolele şi alte mărunţişuri. Dar nici CNAIR nu s-a lăsat mai prejos. Este nevoie de doi pentru a dansa. Deşi stadiul fizic e la vreo 90%, cel financiar este doar la 60%. Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Potrivit acestora, în plus, ”CNAIR nu a fost în stare nici până astăzi să ia o decizie referitoare la asfaltul de uzură de pe poduri, aşa cum a făcut-o fără să clipească pe o speţă similară pe Autostrada A7 Ploieşti-Focşani”.

”Acolo s-a putut, doar era presiune maximă cu inaugurările electorale din 2024. Cu puţină dorinţă s-ar putea termina totul într-o lună... dar nu ne-ar mira să intrăm cu şantierul în 2026. Ce ar mai fi de zis despre această ruşine internaţională româno-chineză?!”, au mai scris reprezentanţii asociaţiei.

Asociația Pro Infrastructură „mirată” de situația centurii Reghin: „Ce se întâmplă acolo pute tare a corupție”
Asociația Pro Infrastructură „mirată” de situația centurii Reghin: „Ce se întâmplă acolo pute tare a corupție”
Pro Infrastructură critică situația lucrărilor de la centura Reghin, unde acuză primăria că încearcă să impună o anumită firmă drept câștigătoare a licitației. Asociația a...
Ilie Bolojan, despre primăriile „falimentare”: „S-au comportat în mod iresponsabil, nu este normal să nu-ți încasezi impozitele pentru a fi cel mai popular primar”
Ilie Bolojan, despre primăriile „falimentare”: „S-au comportat în mod iresponsabil, nu este normal să nu-ți încasezi impozitele pentru a fi cel mai popular primar”
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 10 august, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca aceste primării să nu încaseze...
#centura, #infrastructura, #asociatia pro infrastructura , #transport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal de proportii la Craiova - Hermannstadt: gol anulat in minutul 90+2! Ce arata reluarile
ObservatorNews.ro
CALCUL: Cati bani acumuleaza in fondul de pensie privata un roman care investeste 160 de lei pe luna
DigiSport.ro
Italienii au dat verdictul, dupa ce Andrei Coubis a debutat cu autogol si cartonas rosu la AC Milan

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tânăr arestat după ce a violat o fată de 13 ani. Unde a avut loc agresiunea
  2. SUA consideră că Israelul are dreptul să decidă ocuparea completă a Fâșiei Gaza. „Pentru a pune capăt amenințării”
  3. Cum explică Ilie Bolojan modificările la pilonul 2 de pensii. „Guvernul nu ia niciun ban”
  4. Familie intoxicată în timpul unei drumeții pe munte, după ce a consumat alimente ținute în căldură FOTO
  5. Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”
  6. Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
  7. Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
  8. Cutremur de mare intensitate în vestul Turciei. Seismul s-a resimțit în mai multe provincii VIDEO
  9. Modul în care se informează tinerii din generația Z ar putea influența rezultatul alegerilor
  10. Un bărbat va trebui să-i plătească vecinului său despăgubiri de 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor. „Nu poate dormi cu ușile deschise”