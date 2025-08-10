Lucrările pentru o centură din România care par „remake Tăntălăul și Gogomanul”. „Mobilizare mai mult decât rușinoasă, ei se fac că lucrează, statul că plătește”

Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură au transmis duminică seară, 10 august, într-o postare pe Facebook, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani.

”Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor”, transmit reprezentanţii organizaţiei, precizând că stadiul fizic este de 90%, dar plata s-a realizat pentru 60%.

”Încă din primăvara lui 2023 vă spunem că s-a spulberat (şi) în ţara noastră mitul vitezei chinezeşti în materie de drumuri. De aproape patru ani şi jumătate Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului, deşi şantierul trebuia să dureze doi ani”, au scris, duminică seară, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Contractul a fost semnat în 31.07.2020 şi are ordin de începere emis în 25.09.2020 cu 6 luni de proiectare şi 24 de execuţie. În acte, lucrările au început în 14.04.2021 şi ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2023 pe un drumeag cu o bandă pe sens lung de doar 5,53 kilometri.

”Mobilizarea a fost dintotdeauna mai mult decât ruşinoasă. Chiar şi acum, în ceasul al 13-lea, lipsesc giratoriul din capătul estic, stratul final de asfalt (uzura), rigolele şi alte mărunţişuri. Dar nici CNAIR nu s-a lăsat mai prejos. Este nevoie de doi pentru a dansa. Deşi stadiul fizic e la vreo 90%, cel financiar este doar la 60%. Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

Potrivit acestora, în plus, ”CNAIR nu a fost în stare nici până astăzi să ia o decizie referitoare la asfaltul de uzură de pe poduri, aşa cum a făcut-o fără să clipească pe o speţă similară pe Autostrada A7 Ploieşti-Focşani”.

”Acolo s-a putut, doar era presiune maximă cu inaugurările electorale din 2024. Cu puţină dorinţă s-ar putea termina totul într-o lună... dar nu ne-ar mira să intrăm cu şantierul în 2026. Ce ar mai fi de zis despre această ruşine internaţională româno-chineză?!”, au mai scris reprezentanţii asociaţiei.

