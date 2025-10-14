Mitul echilibrului între viața personală și profesională. Un CEO dezvăluie cum muncesc liderii de top: "Desigur, există costuri"

Titanii Silicon Valley și Wall Street stabilesc lucrurile clar: să intri la birou la 9 dimineața și să pleci la 5 după-amiaza nu te va duce în vârful conducerii executivului. Spre dezamăgirea generației Z, care caută succesul cu un echilibru ușor de gestionat între viața profesională și cea personală, directorii sunt fermi: programele intense sunt esențiale pentru oricine vrea să reușească în afaceri.

„Acea idee că, cumva, poți atinge excelența, poți construi ceva extraordinar lucrând 38 de ore pe săptămână și având echilibru între viața profesională și cea personală este incredibilă pentru mine”, a subliniat recent Andrew Feldman, cofondator și CEO al companiei de cipuri AI Cerebras, evaluată la 8,1 miliarde de dolari, în cadrul podcastului 20VC. „Nu este adevărat în nicio parte a vieții.”

Pe măsură ce mulți angajați americani cer săptămâni de lucru mai scurte, pionierii și liderii de afaceri din SUA continuă să creadă că succesul uriaș se obține doar prin muncă intensă și dedicare totală. Feldman este doar unul dintre mulți lideri de afaceri, inclusiv cofondatorul Google, Sergey Brin, și investitorul Shark Tank, Kevin O’Leary, care subliniază adevărul dur despre succes.

Desigur, profesioniștii pot respecta o săptămână de lucru de 40 de ore și tot pot fi fericiți — dar CEO-ul Cerebras a precizat că aceștia nu vor fi cei care vor lansa următorul unicorn sau vor dezvolta produse care definesc o generație.

„Poți avea o viață grozavă. Poți face multe lucruri foarte bune și există multe căi spre fericire”, continuă Feldman. „Dar calea de a construi ceva nou din nimic și de a-l face extraordinar nu este munca part-time. Nu sunt 30, 40, 50 de ore pe săptămână. Este fiecare minut în care ești treaz. Și, desigur, există costuri.”

Mitul echilibrului între viața personală și profesională

Liderii de top demontează mitul echilibrului între viața profesională și cea personală. CEO-ul Zoom, Eric Yuan, le-a spus angajaților că „nu există nicio cale” de a obține armonie între cele două, deoarece „munca e viață, viața e muncă”. Fostul președinte american Barack Obama a spus că pentru a fi „excelent la orice” ai nevoie de concentrare totală în anumite perioade, iar cofondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, a avertizat că lansarea unor startup-uri presupune să renunți la binge-watching-ul Netflix după orele de birou.

„Dacă aud vreodată un fondator spunând: ‘Așa am echilibrul în viață’ înseamnă că nu este cu adevărat dedicat să câștige”, a spus Hoffman în cadrul cursului „How to Start a Startup” de la Stanford, în 2014. „Singurii fondatori cu adevărat grozavi sunt cei care spun: ‘Voi pune literalmente totul în asta.’”

Antreprenorii care vor să-și ducă afacerile la noi culmi se pot întreba unde să tragă linia și să se deconecteze de haos — iar unii fondatori din Silicon Valley au respins ideea săptămânilor toxice de 100 de ore. Totuși, există un consens general că programele de lucru 9-17 nu duc la o creștere rapidă în carieră.

CEO-ul companiei Twilio, evaluată la 17 miliarde de dolari, Khozema Shipchandler, își rezervă doar opt ore sâmbăta pentru a nu se gândi la muncă. Shipchandler a declarat pentru Fortune că „fiecare dintre noi trebuie să facă anumite alegeri între viața personală și cea profesională”, iar oamenii pot alege să-și urmeze hobby-urile și să-și păstreze serile pentru ei — totuși, el spune că „nu a vorbit niciodată cu un coleg” care să aibă un program diferit.

În mod similar, campioana de tenis Serena Williams a spus că antreprenorii trebuie să „se arate 28 de ore din 24” zilnic, iar multimilionarul O’Leary le-a spus fondatorilor să „uite de echilibru… Vei munci 25 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, pentru totdeauna.”

Noii CEO nu trebuie să ia acest sfat literal — dar un lider a clarificat exact câte ore ar trebui să lucreze oamenii. La începutul acestui an, miliardarul și expertul în calculatoare Brin le-a spus angajaților Google Gemini că „60 de ore pe săptămână este punctul ideal de productivitate”, iar experții în muncă spun că, de fapt, este vorba despre a merge extra până ce munca e terminată.

„Lecția pentru majoritatea tinerilor profesioniști este că, dacă vrei să avansezi, nu vei reuși lucrând 40 de ore pe săptămână”, a spus Dan Kaplan, co-șef al practicii CHRO la ZRG Partners, pentru Fortune, la începutul acestui an. „Partea periculoasă a comentariului despre săptămâna de lucru de 60 de ore este că, de fapt, nu este despre 60. Este despre a lucra în plus până când munca este terminată”.

