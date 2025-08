Somn la prânz în birou, trezire la 3:30 și ulei de ficat de cod: obiceiurile ciudate ale șefilor marilor companii

A conduce o companie este o muncă stresantă, mai ales dacă ești la cârma uneia dintre cele mai mari firme din lume. Acest nivel ridicat de stres duce adesea la obiceiuri zilnice intense și neconvenționale. Iată câteva dintre cele mai neobișnuite rutine ale unor directori executivi:

1. Trezirea la 3:30 dimineața și începerea unei sesiuni de antrenament de 90 de minute

Directorii generali sunt cunoscuți pentru trezirile matinale: Tim Cook și Richard Branson, de exemplu, se trezesc în jurul orei 5 dimineața.

Însă Josh York, CEO-ul de 40 de ani al companiei Gymguyz, care oferă antrenamente personale la domiciliu, merge și mai departe — își începe diminețile la ora 3:30, după cum a declarat pentru Fortune.

După un duș rece, el intră direct într-un antrenament de o oră și jumătate, urmat de o baie cu gheață de trei minute.

„Asta mă face suprauman”, a spus el publicației.

2. Sport într-o cameră întunecată, cu televizorul pe silențios

CEO-ul Disney, Bob Iger se antrenează prima dată dimineața într-o cameră întunecată, după cum povestește în cursul său MasterClass despre „cum să-ți folosești timpul eficient”.

Ține televizorul pornit, dar pe mut, pentru a putea viziona în fundal, în timp ce ascultă muzică aleasă de el.

„Este, în multe feluri, momentul meu cel mai creativ”, a spus Iger.

3. O linguriță de ulei de ficat de cod islandez, cu cafea neagră

Mikael Berner, CEO-ul companiei de software pentru email Edison Software, își începe ziua cu o doză de ulei de ficat de cod — o sursă de acizi grași omega-3, vitamina A și D.

Acest obicei este asociat cu beneficii precum sănătatea inimii și susținerea celulelor. Experții avertizează însă să nu se consume mai mult de o lingură pe zi, din cauza conținutului ridicat de vitamina A.

4. Elon Musk începe ziua cu o gogoașă

CEO-ul Tesla preferă un început de zi dulce.

Un utilizator a postat pe platforma X că „zahărul este o otravă”. Musk a răspuns: „Mănânc o gogoașă în fiecare dimineață. Sunt încă în viață.”

5. Dieta lui Mark Zuckerberg presupune 4000 de calorii pe zi

CEO-ul Meta a declarat pe Threads că mănâncă aproximativ 4000 de calorii zilnic, pentru a-și susține antrenamentele intense de MMA și jiu-jitsu.

Un alt obicei alimentar des întâlnit la directorii de succes este postul intermitent — consumul alimentelor într-un interval strict de timp.

6. Somn de prânz la birou

Robin Zeng, liderul celui mai mare producător de baterii pentru vehicule electrice din lume — CATL — este cunoscut drept „Regele Bateriilor” din China.

El doarme zilnic la prânz în biroul său, potrivit unui interviu oferit pentru Financial Times.

Unii experți recomandă un pui de somn scurt, între 20 și 30 de minute, pentru a îmbunătăți concentrarea și a combate oboseala.

7. Două ore de meditație pe zi

Jack Dorsey, CEO-ul companiei Block (și fost CEO al Twitter), a urmat o rutină strictă pentru a „rămâne pe linia de plutire”.

Fiecare zi includea mers pe jos 8 km, două ore de meditație și o singură masă.

Dorsey este un susținător fervent al meditației. De ziua lui, în 2018, a participat la o experiență Vipassana de 10 zile, unde a meditat aproape 17 ore pe zi.

„Este o muncă extrem de dureroasă și solicitantă, atât fizic, cât și mental”, a scris el pe Twitter.

8. Meditație „cu ochii deschiși”

Și Gwyneth Paltrow, CEO-ul brandului de wellness Goop, practică meditația, dar într-un mod neobișnuit.

Ea recomandă meditația „cu ochii deschiși”, care înseamnă să fii conștient și atent în orice moment al vieții de zi cu zi.

„Odată ce înveți să faci meditație cu ochii deschiși — ceva ce poți aplica oricând — poți fi prezent în lume, dar totuși foarte conectat cu tine însuți”, a declarat ea pentru Business Insider.

„Mă bazez pe această practică pentru a mă simți completă.”

9. În fața unei probleme dificile, Jeff Bezos lasă mintea să rătăcească

Fostul CEO al Amazon organiza ședințe fără durată fixă. Spunea că folosește acel timp pentru a lăsa mintea să exploreze liber, în căutarea unor idei creative.

„Când mă așez la o întâlnire, nu știu cât o să dureze. Realitatea este că uneori trebuie să rătăcești un timp îndelungat”, a spus Bezos în podcastul lui Lex Fridman.

„Inovația reală, gândirea laterală, necesită rătăcire.”

Chiar dacă poate părea o risipă de timp, unii psihologi susțin că rătăcirea mentală stimulează creativitatea și îmbunătățește memoria de lucru.

10. Masaj înainte de miezul nopții

Dacă cititul sau meditația nu sunt suficient de relaxante, Steven Bartlett — fost CEO și fondator al popularului podcast Diary of a CEO — recomandă un masaj la ora 23.

„Fac adesea masaje seara — poate sună ciudat, dar de obicei maseuza vine pe la 11 noaptea”, a declarat el pentru The Telegraph.

11. CEO-ul care nu lucrează niciodată după ora 17:30

În timp ce unii se laudă că lucrează până noaptea târziu sau dorm la birou, CEO-ul Shopify, Tobias Lütke, a spus că nu lucrează niciodată după 17:30, scrie Business Insider.

„Singurele dăți când am lucrat peste 40 de ore pe săptămână au fost atunci când am simțit o dorință arzătoare să o fac. Am nevoie de aproximativ 8 ore de somn pe noapte”, a scris el într-un thread pe X.

12. Bernard Arnault își petrece weekendurile vizitând magazinele LVMH

CEO-ul de 75 de ani al imperiului de retail LVMH nu lenevește sâmbăta dimineața.

În schimb, el și echipa sa vizitează magazinele unor branduri de lux pe care compania le deține, precum Louis Vuitton, Dior, Celine sau Tiffany & Co. Nu merge pentru a cumpăra, ci pentru a observa detalii care nu se potrivesc cu viziunea sa, potrivit Bloomberg.

Fiii săi au declarat că observațiile sale sunt extrem de precise.

„A făcut o grămadă de comentarii foarte detaliate”, a spus Alexandre Arnault. „Lucruri pe care, în mod normal, nici nu le-ai observa — dar după ce ai văzut zeci de mii de magazine, știi imediat ce nu e în regulă.”

