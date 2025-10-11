Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:43
678 citiri
Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO
Mai în detaliu, fenomenul rezultă mai întâi „din căderea cristalelor de gheață care formează un strat de nori medii” FOTO X/ Paul Marquis (Expert Meteo)

Zeci de fotografii cu o uimitoare „gaură albastră” în sudul Franței au apărut pe rețelele sociale recent. Se poate vedea un strat alb, pufos, străbătut de un cer deosebit de azuriu.

Imaginea a fost observată în Provence.

Așa cum a observat Paul Marquis, meteorolog independent, acest nor „în formă de Corsica” sau cu aspect de „inimă deformă”, este, de fapt, un cavum. Fenomenul, denumit și „trou de virga” datorită formei sale particulare, se dezvoltă atunci când o „mică turbulență localizată la altitudine provoacă o schimbare de stare a norului principal”, explică Paul Marquis.

Mai în detaliu, fenomenul rezultă mai întâi „din căderea cristalelor de gheață care formează un strat de nori medii”, precizează Météo-France. Acest strat stabil este „zguduit de un val care forțează precipitația acestor cristale care se sublimează”. Norul, într-un fel, este pe cale să se transforme.

O schimbare care „nu este declanșată frecvent în mod natural”, continuă agenția meteorologică, spunând că „trecerea unui avion” ar fi cauzat astfel de turbulențe. Acestea provoacă „o scădere rapidă a presiunii, dar de scurtă durată, permițând astfel scăderea temperaturii într-un anumit loc”. „Particulele în suprarăcire îngheață, iar cristalele formate se adaugă la cristalele de gheață deja existente, devin prea grele și cad”, concluzionează Météo-France.

Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul...
Lovitură pentru Franța în drumul spre Mondiale. Ce se întâmplă cu starul Mbappe
Lovitură pentru Franța în drumul spre Mondiale. Ce se întâmplă cu starul Mbappe
Căpitanul Kylian Mbappe, care s-a accidentat din nou la glezna dreaptă în meciul împotriva Azerbaidjanului, nu va face deplasarea în Islanda, a anunţat în noaptea de vineri spre sâmbătă...
#cer, #nori, #Franta , #Franta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
ObservatorNews.ro
In ce conditii ar putea fi posibil un blackout in Romania. Ministrul Energiei explica scenariile
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. China anunță o recompensă pentru informații despre unitatea taiwaneză de „operațiuni psihologice”. Taipeiul acuză o nouă ofensivă propagandistică
  2. Discuție de ultimă oră între Zelenski și Trump, după încercările Rusiei de a lăsa Ucraina în beznă. „Oportunități de consolidare a apărării antiaeriene”
  3. Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO
  4. Revine frigul în București. Meteorologii anunță un val de aer polar
  5. Bani mai mulți, pensionare anticipată și noi facilități pentru soldații din Ucraina, după 3 ani de război. Cât pot ajunge să câștige cei care luptă pe front
  6. Poliția Română, noi clarificări după valul de ironii privind bancnotele false găsite la Constanța. „Nu reprezintă o simplă confiscare de recuzită”
  7. Misiune cu avioane NATO și SUA la granița cu Rusia, după incursiunile recente ale dronelor și avioanelor Kremlinului. Aeronavele au trecut și prin România
  8. Culisele acordului de încheiere a războiului dintre Israel și Hamas. Cum a „spulberat” Trump diplomația clasică și a mers pe o strategie neconvențională
  9. Noi alerte de vreme severă imediată. Mai multe județe, sub Cod portocaliu până la 20:00 UPDATE
  10. Copil de 3 ani, dat dispărut. Oamenii legii cer ajutorul populației pentru găsirea lui