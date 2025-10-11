Apariție bizară pe cerul Franței. Ce i-a făcut pe curioși să-și întrerupă activitățile și să imortalizeze momentul FOTO/VIDEO

Mai în detaliu, fenomenul rezultă mai întâi „din căderea cristalelor de gheață care formează un strat de nori medii” FOTO X/ Paul Marquis (Expert Meteo)

Zeci de fotografii cu o uimitoare „gaură albastră” în sudul Franței au apărut pe rețelele sociale recent. Se poate vedea un strat alb, pufos, străbătut de un cer deosebit de azuriu.

Imaginea a fost observată în Provence.

Așa cum a observat Paul Marquis, meteorolog independent, acest nor „în formă de Corsica” sau cu aspect de „inimă deformă”, este, de fapt, un cavum. Fenomenul, denumit și „trou de virga” datorită formei sale particulare, se dezvoltă atunci când o „mică turbulență localizată la altitudine provoacă o schimbare de stare a norului principal”, explică Paul Marquis.

Mai în detaliu, fenomenul rezultă mai întâi „din căderea cristalelor de gheață care formează un strat de nori medii”, precizează Météo-France. Acest strat stabil este „zguduit de un val care forțează precipitația acestor cristale care se sublimează”. Norul, într-un fel, este pe cale să se transforme.

> > Vous avez été des dizaines à m'envoyer des photos de ce phénomène météo aussi curieux que beau! Ads Il s'agit d'un Cavum. Un "trou de virgas" suite à une petite turbulence localisée en altitude engendrant un changement d'état du nuage principal. Grand merci à tous les… pic.twitter.com/jBF4yAKNbT — Paul Marquis (Expert Meteo) (@La_Meteo_du_13) September 27, 2025

O schimbare care „nu este declanșată frecvent în mod natural”, continuă agenția meteorologică, spunând că „trecerea unui avion” ar fi cauzat astfel de turbulențe. Acestea provoacă „o scădere rapidă a presiunii, dar de scurtă durată, permițând astfel scăderea temperaturii într-un anumit loc”. „Particulele în suprarăcire îngheață, iar cristalele formate se adaugă la cristalele de gheață deja existente, devin prea grele și cad”, concluzionează Météo-France.

