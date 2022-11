Primarul ”corporatist” care încearcă să salveze satul natal. Cum a reușit să-i facă pe angajații primăriei să respecte programul de 8 ore: ”Unul nu mai lipsește”

Alin Staicu, în vârstă de 38 de ani, este printre cei mai tineri primari din Prahova. Este inginer petrolist de profesie și timp de 15 ani a lucrat într-o multinațională, într-o mare companie petrolieră.

În 2020 a decis să se retragă din mediul privat și să se întoarcă la Cerașu, comuna natală, candidând la alegerile locale cu mare succes. A câștigat detașat încrederea localnicilor, înfrângându-l pe fostul primar, un om cu greutate în comună, edil de cinci mandate. Alin Staicu a fost marea surpriză a alegerilor din 2020 din Prahova.

Odată instalat în biroul de primar, Staicu s-a lovit de metehnele românești ale funcționărimii care nu accepta că programul de muncă începe la ora opt dimineața și se termină la ora 16.00.

Când a realizat că la prânz nu mai dădea de omul de care avea nevoie pentru a-și face treaba la primărie, Alin Staicu a luat o decizie ”corporatistă” care a șocat comunitatea locală la început. A montat la intrarea în sediul primăriei turnicheți și un sistem electronic de pontaj care să oprească angajații chiulangii să plece sau să ajungă la serviciu în funcție de propriul lor program. Un minut de întârziere înseamnă o oră pierdută de muncă.

”Unul nu mai lipsește acum. Sau dacă lipsește își face orele. Am avut un angajat de exemplu care a venit să-și ceară orele suplimentare. Un angajat care nu merita orele acelea suplimentare pentru că efectiv stătea peste program pentru că aștepta pe cineva. Am spus nu, orele suplimentare se dau atunci când eu te rog să faci ceva în plus, nu pentru că stai tu peste program pentru că aștepți pe cineva. Oamenii acum își respectă programul, sunt cât de cât mai ordonați”, a explicat Alin Staicu.

După ce a reușit să educe angajații primăriei, primarul din Cerașu s-a lovit de rigiditatea sistemului de stat, de lentoarea cu care se mișcă lucrurile departe de ritmul din mediul privat, de nevoia vitală de a te adapta cerințelor impuse de la București și, nu în ultimul rând, de lipsa acută a banilor.

Cerașu este o comună de munte, aflată într-o zonă izolată, la limita dintre județele Prahova, Buzău și Brașov, unde locuiesc încă peste 4000 de oameni. Este una dintre cele mai mari comune din județ ca suprafață, însă săracă.

Cu un buget pentru investiții foarte mic, puțin peste 200.000 de euro, Alin Staicu și-a dat seama că trebuie să gândească o strategie pentru a atrage investitori în comună și s-a agățat de o idee, singura care ar avea succes în lipsa banilor: turismul. A dat un anunț pe Facebook și a cerut localnicilor să se implice.

”Căutăm de la cetățeni foarte multe poze cu zona noastră pentru a face și un calendar, dar și un ghid turistic, să promovăm zone din localitate care să atragă și turiști. M-am gândit că astfel încurajăm antreprenori, persoane fizice, firme să-și facă restaurante, pensiuni la noi. Sunt câteva pensiuni, dar turiștii au nevoie și de ocupație în timpul zilei. Zona nu este industrializată, nu ai ce venituri să obții din altă parte. Măcar să crești zona prin turism, ar fi singura variantă să ne dezvoltăm”, a explicat Staicu.

Pentru că nu are bani să amenajeze trotuare pe drumurile comunale, edilul din Cerașu a decis să ia finanțare prin PNRR pentru piste de biciclete, chiar dacă nu puțini au fost primarii în țară care au fost luați peste picior în presă sau pe rețelele de socializare pentru că au amenajat trasee pentru bicicliști în sate unde nimeni nu are bicicletă.

”Trebuie să te adaptezi la ce ți se oferă. Ei, și eu vreau să fac piste de biciclete. Nu ai altă posibilitate. Fac pista de biciclete ca să o folosesc pe post de trotuar pentru că nu ai finanțare să faci spații pietonale, nu ai de ce să te legi ca finanțare și trebuie să faci tot felul de artificii care se pliază pe localitatea ta și să le implementezi într-o altă manieră”, a explicat Staicu.

Mai nou, în Cerașu a fost înființat un muzeu de artă modernă printr-o investiție privată a artistului Romelo Pervolovici. Pare o bizarerie într-o comună izolată de munte, unde localnicii ar avea nevoie de multe altele până la expoziții de artă, dar ideea se leagă oarecum de intenția primarului de a-și promova comuna pe orice căi.

”Este un muzeu privat, dar intenționează să-l dea primăriei să-l administreze și să-l promoveze. A chemat o grămadă de artiști acolo, organizează sesiuni în fiecare an și pentru noi este un lucru extraordinar pentru că promovează localitatea. Orice e la nivel de promovare e bine venit chiar și dacă vine cineva să-și cumpere o casă, e ceva acolo, e un loc îngrijit, arată bine”, susține Staicu.

Edilul din Cerașu susține că cei doi ani de pandemie au avut un oarecare avantaj pentru comună. Mulți dintre orășeni au decis să se retragă la țară, fugind de marile aglomerări urbane, astfel că aproape tot ce era la vânzare dintre proprietățile din comună s-au vândut. ”Avem deja liste de cetățeni la primărie interesați să cumpere”, spune Alin Staicu.

Edilul face apel la oamenii care au fotografii vechi, de arhivă, cu locuri, case sau peisaje din Cerașu să le pună la dispoziția primăriei pentru calendarul și ghidul turistic.

