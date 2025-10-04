Plouă pe Soare! Oamenii de știință au elucidat misterul

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 15:37
Plouă pe Soare! Oamenii de știință au elucidat misterul
Eruptie solară/FOTO:NASA

Pe Soare plouă – însă nu cu apă, ci cu plasmă. Iar datorită cercetătorilor de la Institutul de Astronomie al Universității din Hawaiʻi (IfA), avem în sfârșit o explicație pentru acest fenomen remarcabil.

Spre deosebire de ploaia obișnuită de pe Pământ, „ploaia solară” are loc în coroana solară, un strat de plasmă extrem de fierbinte situat deasupra suprafeței Soarelui. Această ploaie constă în picături dense și mai reci de plasmă care cad înapoi spre suprafața solară, după ce se formează la mare altitudine. De zeci de ani, oamenii de știință au încercat să înțeleagă cum se formează aceste picături într-un timp atât de scurt în timpul erupțiilor solare.

Acum, o echipă formată din Luke Benavitz, student în primul an de masterat la IfA, și astronomul Jeffrey Reep, a oferit o explicație. Studiul lor, publicat recent în Astrophysical Journal, adaugă o piesă lipsă la modelele solare dezvoltate în ultimele decenii.

„Până acum, modelele presupuneau că distribuția elementelor din coroană este constantă în timp și spațiu – ceea ce, evident, nu este adevărat”, explică Benavitz. „Este fascinant să vezi că, atunci când permitem variații în abundența unor elemente precum fierul, simulările încep să se potrivească cu ceea ce observăm în realitate. Fizica devine astfel mult mai concretă.”

Descoperirea permite o modelare mai precisă a comportamentului Soarelui în timpul erupțiilor solare, informații esențiale pentru prognozarea fenomenelor de tip „vreme spațială” – care pot afecta comunicațiile, rețelele electrice și tehnologia satelitară pe Pământ.

Modelele anterioare sugerau că formarea ploilor coronale ar necesita încălziri prelungite, pe parcursul mai multor ore sau chiar zile. Însă erupțiile solare pot avea loc în doar câteva minute. Noul studiu arată că modificările în compoziția chimică – mai exact, variațiile în abundența elementelor – pot explica formarea rapidă a acestor picături de plasmă.

„Această descoperire este importantă pentru că ne apropie de înțelegerea reală a funcționării Soarelui”, afirmă Reep. „Nu putem observa direct procesul de încălzire, așa că ne bazăm pe observațiile legate de răcire. Dacă modelele noastre nu tratează corect abundențele elementelor, atunci estimările legate de timpul de răcire pot fi greșite. Este posibil să fie nevoie să regândim complet mecanismele de încălzire coronală – ceea ce deschide o nouă etapă de cercetare interesantă.”

Studiul ridică și noi întrebări fundamentale. Se pare că abundențele elementelor din atmosfera solară se pot schimba în timp – contrazicând ipotezele de lungă durată care le considerau constante. Această constatare extinde semnificativ impactul cercetării, oferind un nou cadru pentru a înțelege comportamentul straturilor exterioare ale Soarelui și modul în care energia este transportată prin atmosfera sa.

