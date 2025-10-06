Bucătăria se va transforma într-un laborator. Oricine va putea cultiva carne artificială acasă

Un dispozitiv de dimensiuni reduse ar putea sta pe blatul din bucătărie, alături de friteuza cu aer cald și aparatul de cafea.

Mâncarea viitorului ar putea arăta foarte diferit de cea de astăzi. În loc de tăiței instant, cina ar putea fi o bucată de carne de pui crescută în laborator — preparată chiar acasă, într-un aparat special pentru „fabricarea cărnii”. Aceasta este viziunea Shojinmeat Project, un colectiv japonez care îmbină arta, știința și filosofia nonviolenței.

Ideea aparține lui Yuki Hanyu, un om de știință din Tokyo, pasionat din copilărie de conceptul de carne cultivată din celule. Cu o formare în chimie și nanotehnologie, Hanyu mărturisea încă din 2017, într-un interviu pentru New Harvest, că visele sale din copilărie oscilau între „a construi nave spațiale” și „a crea carne artificială”, scrie IFLScience.

Astăzi, Hanyu este directorul general al IntegriCulture, o companie desprinsă din proiectul original, care dezvoltă dispozitive de uz casnic capabile, teoretic, să permită oricui să „crească” carne acasă.

Îmbinarea tradiției cu tehnologia de vârf

Numele Shojinmeat provine de la shojin ryori, bucătăria vegetariană tradițională a călugărilor budiști japonezi, bazată pe principiile nonviolenței și interconectării tuturor ființelor. Într-un fel, proiectul modernizează această tradiție: oferă esența cărnii fără sacrificarea animalelor și cu un impact minim asupra mediului.

Carnea cultivată în laborator este, din punct de vedere tehnic, „reală” — fiind crescută din celule animale într-un mediu controlat. Procesul începe cu o mostră minusculă de celule stem, care se multiplică într-un bioreactor până formează țesut ce seamănă cu mușchiul și grăsimea naturale.

De regulă, această procedură necesită echipamente industriale complexe. Însă IntegriCulture lucrează la o versiune miniaturală, potrivită pentru bucătărie: un sistem compact, de mărimea unei friteuze, care ar avea nevoie doar de câteva substanțe chimice, recipiente de sticlă și un bioreactor simplificat.

„Am reușit să stabilim o metodă complet DIY (do-it-yourself) de cultivare a celulelor animale”, a declarat Hanyu pentru BBC Science Focus. „Dacă celulele potrivite sunt plasate în mediul corect, în condiții stabile, acestea se înmulțesc natural.”

Potrivit lui Hanyu, componentele necesare ar putea fi cumpărate din supermarketuri sau online pentru aproximativ 60.000 yeni (în jur de 400 de dolari americani). Pe site-ul Shojinmeat există chiar o listă completă de materiale și un ghid gratuit, pas cu pas, pentru cei care doresc să experimenteze acasă.

De la pui la carne de piton

Metoda funcționează cel mai bine cu carne de pui, dar echipa Shojinmeat susține că a reușit să cultive carne folosind celule din peste 30 de specii diferite, în proiecte la scară mai mare.

Rămâne însă întrebarea: vor fi consumatorii dispuși să o încerce? Un sondaj din 2024 arăta că doar o treime dintre americani ar fi dispuși să guste carne de pui cultivată în laborator, semn că mulți încă privesc cu suspiciune mâncărurile „artificiale”.

În plus, există îngrijorări legate de impactul asupra mediului. Unele studii sugerează că producția industrială de carne cultivată ar putea genera între de patru și 25 de ori mai multe emisii de gaze cu efect de seră decât industria globală a cărnii de vită — o perspectivă care contrazice promisiunile inițiale de sustenabilitate.

Totuși, pentru cei curioși de gastronomia viitorului, opțiunile nu se opresc aici: de la paste din insecte până la carne de șarpe prăjită, laboratoarele și bucătăriile experimentale din întreaga lume par hotărâte să redefinească ideea de „cină”.

